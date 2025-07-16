Росіяни вдарили по Дружківці на Донеччині: пошкоджено пожежно-рятувальну частину. ФОТОрепортаж
Унаслідок чергового удару росіян по місту Дружківка в Донецькій області вибуховою хвилею пошкоджено пожежно-рятувальну частину.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у службових приміщеннях частково обвалилася стеля, на 18 вікнах вибите захисне покриття, деформовані ворота гаража.
Повідомляється, що, на щастя, особовий склад не постраждав. Пожежно-рятувальна техніка вціліла.
"Це вже не перший випадок цілеспрямованого обстрілу пожежно-рятувальних підрозділів з боку ворога. Попри постійну небезпеку, рятувальники Донеччини залишаються на посту й сумлінно продовжують виконувати свій обов’язок!" - наголосили в ДСНС.
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