Росіяни вдарили по Дружківці на Донеччині: пошкоджено пожежно-рятувальну частину. ФОТОрепортаж

Унаслідок чергового удару росіян по місту Дружківка в Донецькій області вибуховою хвилею пошкоджено пожежно-рятувальну частину.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у службових приміщеннях частково обвалилася стеля, на 18 вікнах вибите захисне покриття, деформовані ворота гаража.

Повідомляється, що, на щастя, особовий склад не постраждав. Пожежно-рятувальна техніка вціліла.

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"Це вже не перший випадок цілеспрямованого обстрілу пожежно-рятувальних підрозділів з боку ворога. Попри постійну небезпеку, рятувальники Донеччини залишаються на посту й сумлінно продовжують виконувати свій обов’язок!" - наголосили в ДСНС.





