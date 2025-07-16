Держал в заложниках 369 гражданских во время оккупации Черниговщины: российский капитан Соловов заочно приговорен к 12 годам. ФОТО

Еще один рашист, который совершал военные преступления во время оккупации части Черниговской области, заочно получил 12 лет тюремного заключения.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, речь идет о 37-летнем капитане Семене Соловове (позывной "Клен") - командире сводного отряда 228-го мотострелкового полка вооруженных сил РФ (в/ч 22316).

Так, в марте 2022 года его подразделение участвовало в захвате поселка Ягодное. Находясь в населенном пункте, Соловов отдал приказ подчиненным согнать гражданских жителей населенного пункта в подвал поселковой школы, где оккупанты обустроили штаб. Таким образом почти месяц рашисты держали в заложниках 369 местных жителей, среди которых было 69 несовершеннолетних.

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Установлено, что людей закрыли в подвальном помещении площадью 197 м² без света, вентиляции, достаточного количества воды и пищи. Таким образом оккупанты использовали пострадавших как "живой щит" командного пункта рф.

Из-за невозможности вовремя получить медпомощь в застенках умерли 10 пожилых людей. При этом рашисты запрещали выносить умерших из подвала, они длительное время оставались в помещении вместе с живыми людьми.

Также Соловов неоднократно угрожал потерпевшим взорвать их всех.

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"На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал Соловова виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц)", - добавили в СБУ.