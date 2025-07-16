Тримав у заручниках 369 цивільних під час окупації Чернігівщини: російського капітана Соловова заочно засуджено до 12 років. ФОТО

Ще один рашист, який вчиняв воєнні злочини під час окупації частини Чернігівської області, заочно отримав 12 років тюремного ув’язнення.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, йдеться про 37-річного капітана Семена Соловова (позивний "Клен") – командира зведеного загону 228-го мотострілецького полку збройних сил рф (в/ч 22316).

Так, у березні 2022 року його підрозділ брав участь у захопленні селища Ягідне. Перебуваючи в населеному пункті, Соловов віддав наказ підлеглим зігнати цивільних мешканців населеного пункту до підвалу селищної школи, де окупанти облаштували штаб. Таким чином майже місяць рашисти тримали в заручниках 369 місцевих жителів, серед яких було 69 неповнолітніх.

Також дивіться: Зеленський відвідав село Ягідне на Чернігівщині, де росіяни тримали людей у підвалі школи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Встановлено, що людей зачинили у підвальному приміщенні площею 197 м² без світла, вентиляції, достатньої кількості води та їжі. У такий спосіб окупанти використовували потерпілих як "живий щит" командного пункту рф.

Через неможливість вчасно отримати меддопомогу у застінках померли 10 літніх людей. При цьому рашисти забороняли виносити померлих з підвалу, вони тривалий час залишались у приміщенні разом із живими людьми.

Також Соловов неодноразово погрожував потерпілим підірвати їх усіх.

Також читайте: Повідомлено про заочну підозру Сергію Курченку та іншим російським ділкам, які "привласнили" українські підприємства на ТОТ, - СБУ

"На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав Соловова винним за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб)", - додали в СБУ.