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С начала июля подразделения СБС поразили 2462 оккупанта. ИНФОГРАФИКА

В течение суток 15-16 июля подразделения группировки СБС поразили 876 уникальных целей противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.

Поражены, в частности:

  • 185 единиц личного состава, из которых 113 - ликвидировано;
  • 50 единиц автомобильной техники и 38 мотоциклов;
  • 32 артиллерийские системы, 3 единицы бронетехники и 2 танка.

Кроме того, уничтожены 43 беспилотных летательных аппарата противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражены 14 точек вылета операторов БПЛА.

Всего в течение июля (01-16.07) уничтожено/поражено 12067 целей, из которых 2462 - личный состав противника.

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Результаты работы подразделений СБС

Автор: 

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Ого.. утилізують хробаків в промислових масштабах!
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16.07.2025 20:32 Ответить
 
 