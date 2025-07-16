С начала июля подразделения СБС поразили 2462 оккупанта. ИНФОГРАФИКА
В течение суток 15-16 июля подразделения группировки СБС поразили 876 уникальных целей противника.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.
Поражены, в частности:
- 185 единиц личного состава, из которых 113 - ликвидировано;
- 50 единиц автомобильной техники и 38 мотоциклов;
- 32 артиллерийские системы, 3 единицы бронетехники и 2 танка.
Кроме того, уничтожены 43 беспилотных летательных аппарата противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражены 14 точек вылета операторов БПЛА.
Всего в течение июля (01-16.07) уничтожено/поражено 12067 целей, из которых 2462 - личный состав противника.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зэлэный_Змий
показать весь комментарий16.07.2025 20:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль