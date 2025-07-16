Від початку липня підрозділи СБС вразили 2462 окупантів. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби 15-16 липня підрозділи угруповання СБС уразили 876 унікальних цілей противника.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.
Вражено, зокрема:
- 185 одиниць особового складу, з яких 113 – ліквідовано;
- 50 одиниць автомобільної техніки та 38 мотоциклів;
- 32 артилерійські системи, 3 одиниці бронетехніки та 2 танки.
Крім того, знищено 43 безпілотних літальних апарати противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 14 точок вильоту операторів БПЛА.
Всього протягом липня (01–16.07) знищено/уражено 12067 цілей, з яких 2462 – особовий склад противника.
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Зэлэный_Змий
показати весь коментар16.07.2025 20:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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