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Новини Фото Результати роботи підрозділів СБС
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Від початку липня підрозділи СБС вразили 2462 окупантів. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби 15-16 липня підрозділи угруповання СБС уразили 876 унікальних цілей противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.

Вражено, зокрема:

  • 185 одиниць особового складу, з яких 113 – ліквідовано;
  • 50 одиниць автомобільної техніки та 38 мотоциклів;
  • 32 артилерійські системи, 3 одиниці бронетехніки та 2 танки.

Крім того, знищено 43 безпілотних літальних апарати противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 14 точок вильоту операторів БПЛА.

Всього протягом липня (01–16.07) знищено/уражено 12067 цілей, з яких 2462 – особовий склад противника.

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Результати роботи підрозділів СБС

Автор: 

безпілотник (4528) ліквідація (4221) знищення (7810) Сили безпілотних систем (150) війна в Україні (5268)


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Ого.. утилізують хробаків в промислових масштабах!
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16.07.2025 20:32 Відповісти
 
 