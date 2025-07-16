Россияне дважды ударили по Пологовскому району на Запорожье, - ОВА. ФОТО

16 июля россияне нанесли два удара по территории Пологовского района Запорожской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу ОВА Ивана Федорова.

"Вследствие атаки взрывной волной и обломками разрушены дома, повреждены машины и рядом расположенные здания. Предварительно, без пострадавших", - сообщил он.

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