Росіяни двічі вдарили по Пологівському району в Запорізькій області, - ОВА. ФОТО

16 липня росіяни завдали двох ударів по території Пологівського району Запорізької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника ОВА Івана Федорова.

"Внаслідок атаки вибуховою хвилею та уламками зруйновано будинки, пошкоджено автівки та поруч розташовані будівлі. Попередньо, без постраждалих", - повідомив він.

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