В Верховную Раду поступило представление Зеленского о назначении Свириденко премьером, - "слуга народа" Качура. ДОКУМЕНТЫ
В ВРУ поступило представление Президента Украины о назначении Юлии Свириденко Премьер-министром Украины.
Об этом сообщил нардеп "Слуги народа" Александр Качура, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что завтра утром Комитет по вопросам организации государственной власти рассмотрит документ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кабмін - це технічний гравець, який виконує волю Єрмакa.
Ні - не чули!!!
Таким чином, з сьогодняшнего дня у нас по суті нелегітимний уряд.
І не кажіть потім, що це кацапське ІПСО.
ЗЄ це особисто зробив своєю тупою макітрою та маленькими ручками.
Круто? -Гудіні відпочиває.
В країні лишився хоч один закон, який ще не порушений зеленню?