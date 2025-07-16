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В Верховную Раду поступило представление Зеленского о назначении Свириденко премьером, - "слуга народа" Качура. ДОКУМЕНТЫ

В ВРУ поступило представление Президента Украины о назначении Юлии Свириденко Премьер-министром Украины.

Об этом сообщил нардеп "Слуги народа" Александр Качура, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что завтра утром Комитет по вопросам организации государственной власти рассмотрит документ.

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Пост Качуры

Предложение Зеленского о назначении Свириденко прем'єром

Предложение Зеленского о назначении Свириденко прем'єром

Автор: 

Зеленский Владимир (21242) Свириденко Юлия (151) Качура Александр (170)


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Усе контролює Єрмак.
Кабмін - це технічний гравець, який виконує волю Єрмакa.
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16.07.2025 23:55 Ответить
путин уже тусует власть в Украине в свою пользу?
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16.07.2025 23:57 Ответить
Новина яка не дивує і абсолютно нічого не змінює для нас усіх
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17.07.2025 00:02 Ответить
Конституція, повноваження президента?
Ні - не чули!!!

Таким чином, з сьогодняшнего дня у нас по суті нелегітимний уряд.
І не кажіть потім, що це кацапське ІПСО.
ЗЄ це особисто зробив своєю тупою макітрою та маленькими ручками.
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17.07.2025 00:05 Ответить
Змінили прем'єра, але кабмін той самий (бо зміна заборонена).
Круто? -Гудіні відпочиває.

В країні лишився хоч один закон, який ще не порушений зеленню?
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17.07.2025 00:09 Ответить
В жодному випадку не можна назначати цю соску Сороса на посаду прем'єр-міністра. Це буде повна і цілковита маріонетка регента д'Єрьмака при інфанті-Вові **********. Свириденко разом з д'Єрьмаком швиденько допродадуть Україну соплемінникам д'Єрьмака і Вови **********, як вони вже зробили з угодою про недра.
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17.07.2025 00:09 Ответить
А де Велика Державна Печатка? А літера "В" → це що: вазелін, вільгельм, вальдемар?
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17.07.2025 00:12 Ответить
а президент взагалі має такі повноваження?
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17.07.2025 00:24 Ответить
Наследница великой ЮВТ! Юле- волю!
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17.07.2025 00:38 Ответить
Сподіваюся це був сарказм, а не раптовий напад кретинізму
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17.07.2025 00:41 Ответить
 
 