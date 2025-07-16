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До Верховної Ради надійшло подання Зеленського про призначення Свириденко прем’єром, - "слуга народу" Качура. ДОКУМЕНТИ

До ВРУ надійшло подання Президента України про призначення Юлії Свириденко Прем’єр-міністром України.

Про це повідомив нардеп "Слуги народу" Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що завтра зранку Комітет з питань організації державної влади розгляне документ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія оприлюднив перелік кандидатів в уряд Свириденко

Пост Качури

Подання Зеленського про призначення Свириденко прем'єром

Подання Зеленського про призначення Свириденко прем'єром

Автор: 

Зеленський Володимир (24753) Свириденко Юлія (355) Качура Олександр (170)


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Топ коментарі
+5
Конституція, повноваження президента?
Ні - не чули!!!

Таким чином, з сьогодняшнего дня у нас по суті нелегітимний уряд.
І не кажіть потім, що це кацапське ІПСО.
ЗЄ це особисто зробив своєю тупою макітрою та маленькими ручками.
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17.07.2025 00:05 Відповісти
+3
путин уже тусует власть в Украине в свою пользу?
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16.07.2025 23:57 Відповісти
+2
Змінили прем'єра, але кабмін той самий (бо зміна заборонена).
Круто? -Гудіні відпочиває.

В країні лишився хоч один закон, який ще не порушений зеленню?
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17.07.2025 00:09 Відповісти
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Усе контролює Єрмак.
Кабмін - це технічний гравець, який виконує волю Єрмакa.
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16.07.2025 23:55 Відповісти
Во всей этой истории поражает другое. Кабмин импотентов Зеленского №2 меняется на кабмин Зеленского №3, где, как и в вариантах №1 и №2, всех министров назначает лично Зеленский и фамилия премьера абсолютно ничего не значит. Вы фамилию его первого премьера "самокатчика" хоть вспомните? А всех министров здравоохранения за 6 лет? Никто уже 7-ой год и не вспоминает, что у нас вообще-то парламентско-президентская республика и назначение премьера с министрами - это прерогатива исключительно парламентской коалиции. Это если по законам и Конституции.

Вот так и живем. Ну хоть снова будем точно знать кто именно несет персональную ответственность за весь треш, творящийся в нашей стране.
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17.07.2025 00:52 Відповісти
путин уже тусует власть в Украине в свою пользу?
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16.07.2025 23:57 Відповісти
Новина яка не дивує і абсолютно нічого не змінює для нас усіх
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17.07.2025 00:02 Відповісти
Конституція, повноваження президента?
Ні - не чули!!!

Таким чином, з сьогодняшнего дня у нас по суті нелегітимний уряд.
І не кажіть потім, що це кацапське ІПСО.
ЗЄ це особисто зробив своєю тупою макітрою та маленькими ручками.
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17.07.2025 00:05 Відповісти
Змінили прем'єра, але кабмін той самий (бо зміна заборонена).
Круто? -Гудіні відпочиває.

В країні лишився хоч один закон, який ще не порушений зеленню?
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17.07.2025 00:09 Відповісти
Не той самий. Як мінімум, мінстр оборони "інший".
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17.07.2025 00:50 Відповісти
Я мав на увазі факт зміни прем'єра - весь КМ іде у відставку і перенабирається з самого початку. Не кажучи вже про таку дрібничку, як відкликання всіх непроголосованих законопроектів. І навіть не згадуючи напрямок подання прем'єра.
Де це все?
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17.07.2025 00:55 Відповісти
Ніже.
Диктатор Зеленський поклав на Конституцію та закони України прутня вже давно.

Тепер у нас буде формально незаконний уряд.

Прострочений президент, незаконний уряд... черга за делегітимізацією парламенту. І вуаля - Державний устрій України зруйновано.

Наскільки я пам'ятаю, саме цього хотіло *****.
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17.07.2025 01:17 Відповісти
Ніде
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17.07.2025 01:18 Відповісти
В жодному випадку не можна назначати цю соску Сороса на посаду прем'єр-міністра. Це буде повна і цілковита маріонетка регента д'Єрьмака при інфанті-Вові **********. Свириденко разом з д'Єрьмаком швиденько допродадуть Україну соплемінникам д'Єрьмака і Вови **********, як вони вже зробили з угодою про недра.
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17.07.2025 00:09 Відповісти
А де Велика Державна Печатка? А літера "В" → це що: вазелін, вільгельм, вальдемар?
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17.07.2025 00:12 Відповісти
а президент взагалі має такі повноваження?
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17.07.2025 00:24 Відповісти
Наследница великой ЮВТ! Юле- волю!
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17.07.2025 00:38 Відповісти
Сподіваюся це був сарказм, а не раптовий напад кретинізму
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17.07.2025 00:41 Відповісти
Перестановка ліжок у вашому борделі нікому не цікава! Йдіть ... лісом!
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17.07.2025 00:43 Відповісти
 
 