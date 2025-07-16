До Верховної Ради надійшло подання Зеленського про призначення Свириденко прем’єром, - "слуга народу" Качура. ДОКУМЕНТИ
До ВРУ надійшло подання Президента України про призначення Юлії Свириденко Прем’єр-міністром України.
Про це повідомив нардеп "Слуги народу" Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що завтра зранку Комітет з питань організації державної влади розгляне документ.
Топ коментарі
+5 Герхард
показати весь коментар17.07.2025 00:05 Відповісти Посилання
+3 Alex Peterson
показати весь коментар16.07.2025 23:57 Відповісти Посилання
+2 Oleksii Magas
показати весь коментар17.07.2025 00:09 Відповісти Посилання
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Кабмін - це технічний гравець, який виконує волю Єрмакa.
Вот так и живем. Ну хоть снова будем точно знать кто именно несет персональную ответственность за весь треш, творящийся в нашей стране.
Ні - не чули!!!
Таким чином, з сьогодняшнего дня у нас по суті нелегітимний уряд.
І не кажіть потім, що це кацапське ІПСО.
ЗЄ це особисто зробив своєю тупою макітрою та маленькими ручками.
Круто? -Гудіні відпочиває.
В країні лишився хоч один закон, який ще не порушений зеленню?
Де це все?
Диктатор Зеленський поклав на Конституцію та закони України прутня вже давно.
Тепер у нас буде формально незаконний уряд.
Прострочений президент, незаконний уряд... черга за делегітимізацією парламенту. І вуаля - Державний устрій України зруйновано.
Наскільки я пам'ятаю, саме цього хотіло *****.