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Новости Фото Обстрелы Сумщины
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Утром враг нанес массированный удар по Шосткинскому району на Сумщине. ФОТО

Утром 17 июля российские захватчики массированно атаковали беспилотниками Шосткинский район Сумской области. Вражеские БПЛА попали на территориях нескольких громад.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

Удар по Шосткинскому району 17 июля

В результате атак повреждены жилые дома, возникли пожары. На места событий выехали спасатели и уже приступили к ликвидации последствий.

"Предварительно, без пострадавших. Масштабы разрушений уточняются", - отметил Григоров.

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обстрел (28568) Сумская область (3469) Шосткинский район (53)


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Так, гепають вже третій ранок поспіль.
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17.07.2025 10:25 Ответить
 
 