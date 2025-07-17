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Утром враг нанес массированный удар по Шосткинскому району на Сумщине. ФОТО
Утром 17 июля российские захватчики массированно атаковали беспилотниками Шосткинский район Сумской области. Вражеские БПЛА попали на территориях нескольких громад.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.
В результате атак повреждены жилые дома, возникли пожары. На места событий выехали спасатели и уже приступили к ликвидации последствий.
"Предварительно, без пострадавших. Масштабы разрушений уточняются", - отметил Григоров.
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gr1959
показать весь комментарий17.07.2025 10:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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