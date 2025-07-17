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Новини Фото Обстріли Сумщини
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Зранку ворог завдав масованого удару по Шосткинському району Сумщини. ФОТО

Зранку 17 липня російські загарбники масовано атакували безпілотниками Шосткинський район Сумської області. Ворожі БпЛА влучили на територіях кількох громад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

Удар по Шосткинщині 17 липня

Унаслідок атак пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі. На місця подій виїхали рятувальники та вже розпочали ліквідацію наслідків.

"Попередньо, без постраждалих. Масштаби руйнувань уточнюються", - зазначив Григоров.

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Автор: 

обстріл (29892) Сумська область (4023) Шосткинський район (55)


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Так, гепають вже третій ранок поспіль.
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17.07.2025 10:25 Відповісти
 
 