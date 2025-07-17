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Зранку ворог завдав масованого удару по Шосткинському району Сумщини. ФОТО
Зранку 17 липня російські загарбники масовано атакували безпілотниками Шосткинський район Сумської області. Ворожі БпЛА влучили на територіях кількох громад.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.
Унаслідок атак пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі. На місця подій виїхали рятувальники та вже розпочали ліквідацію наслідків.
"Попередньо, без постраждалих. Масштаби руйнувань уточнюються", - зазначив Григоров.
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gr1959
показати весь коментар17.07.2025 10:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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