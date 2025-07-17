ГБР разыскало 24 прибора ночного видения, которые присвоил заместитель командира воинской части в Днепропетровской области. ФОТОрепортаж

Работники ГБР обнаружили 24 прибора ночного видения, которые были скрыты на территории одной из воинских частей Днепропетровской области. Стоимость имущества составляет почти 4 миллиона гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГБР.

Как сообщалось, после исчезновения приборов было возбуждено уголовное производство. В рамках расследования задержан заместитель командира части, ответственный за логистику.

По данным следствия, он присвоил приборы ночного видения, а в служебной документации отметил, что они потеряны в боевых условиях. На самом же деле приказал своим подчиненным спрятать технику на территории части.

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Фигурант отказывался рассказать, где хранится военное имущество, однако в результате оперативно-розыскных действий ГБР обнаружило тайник с пропавшими приборами на одном из складов. Заместитель командира сейчас находится на гауптвахте.

Ему сообщено о подозрении в присвоении военного имущества, совершенном в условиях военного положения с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Также сообщено о подозрении командиру части, который, по собранным доказательствам, точно знал о преступлении, но умышленно не сообщил о нем правоохранительным органам. Он подозревается в умышленном непрекращении уголовного преступления и непредставлении сообщения в орган досудебного расследования о действиях подчиненного (ч. 4 ст. 426 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

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Изъятые приборы ночного видения будут переданы подразделениям Вооруженных Сил Украины для выполнения боевых задач.















