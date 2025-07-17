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ГБР разыскало 24 прибора ночного видения, которые присвоил заместитель командира воинской части в Днепропетровской области. ФОТОрепортаж

Работники ГБР обнаружили 24 прибора ночного видения, которые были скрыты на территории одной из воинских частей Днепропетровской области. Стоимость имущества составляет почти 4 миллиона гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГБР.

Как сообщалось, после исчезновения приборов было возбуждено уголовное производство. В рамках расследования задержан заместитель командира части, ответственный за логистику.

По данным следствия, он присвоил приборы ночного видения, а в служебной документации отметил, что они потеряны в боевых условиях. На самом же деле приказал своим подчиненным спрятать технику на территории части.

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Фигурант отказывался рассказать, где хранится военное имущество, однако в результате оперативно-розыскных действий ГБР обнаружило тайник с пропавшими приборами на одном из складов. Заместитель командира сейчас находится на гауптвахте.

Ему сообщено о подозрении в присвоении военного имущества, совершенном в условиях военного положения с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Также сообщено о подозрении командиру части, который, по собранным доказательствам, точно знал о преступлении, но умышленно не сообщил о нем правоохранительным органам. Он подозревается в умышленном непрекращении уголовного преступления и непредставлении сообщения в орган досудебного расследования о действиях подчиненного (ч. 4 ст. 426 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

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Изъятые приборы ночного видения будут переданы подразделениям Вооруженных Сил Украины для выполнения боевых задач.

присвоение военного имущества
присвоение военного имущества
присвоение военного имущества
присвоение военного имущества
присвоение военного имущества
присвоение военного имущества

Автор: 

ГБР (3119) хищения (125) Днепропетровская область (4238)


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Оце, уже зовсім іншний, результат фахівців з ДБР, а не отих, що по квартирам Загиблих Захисників України, ошиваються, по команді з ОПУ!!
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17.07.2025 14:28 Ответить
В тому районі ще кілька арсеналів приватних торгують, але ДБР про це не знає, тому що ДБП потрібно відправити штурмувати посадки!
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17.07.2025 14:40 Ответить
мразота!
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17.07.2025 14:30 Ответить
Воювати без тепловізора це біда!Скільки хлопців могло загинути за цей час....
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17.07.2025 14:38 Ответить
Уйопки, вийдуть під заставу.
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17.07.2025 14:31 Ответить
От же ж козляра.
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17.07.2025 14:41 Ответить
Схованка професійна.
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17.07.2025 15:36 Ответить
Це ПВС-14, це фактично стандарт для війська. Щоб ви розуміли - мінімальна ціна такого 130 тисяч. Бо це офігєнна річ, ми собі купували самі - скидалися, шукали спонсорів. А тут.... нема слів

Чому так дорого? Тому що це не теплік, це - ПНБ. Зовсім інша технологія. А саме ПВС-14 був розроблений для американської армії. Там ще йде лазерний цілівказівник на 830 нм - і можна стріляти з ним без додаткової оптики вночі.

Ось козляра.... ну хочеш списати - списуй, але роздай в підрозділи - хлопці тільки будуть вдячні.
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17.07.2025 15:38 Ответить
 
 