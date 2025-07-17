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ДБР розшукало 24 прилади нічного бачення, які привласнив заступник командира військової частини на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР виявили 24 прилади нічного бачення, які були приховані на території однієї з військових частин Дніпропетровської області. Вартість майна становить майже 4 мільйони гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДБР.

Як повідомлялося, після зникнення приладів було порушене кримінальне провадження. У межах розслідування затримано заступника командира частини, відповідального за логістику.

За даними слідства, він привласнив прилади нічного бачення, а в службовій документації зазначив, що їх втрачено в бойових умовах. Насправді ж наказав своїм підлеглим заховати техніку на території частини.

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Фігурант відмовлявся розповісти, де зберігається військове майно, однак у результаті оперативно-розшукових дій ДБР виявило схованку зі зниклими приладами на одному зі складів. Заступник командира наразі перебуває на гауптвахті.

Йому повідомлено про підозру у привласненні військового майна, вчиненому в умовах воєнного стану з використанням службового становища (ч. 4 ст. 410 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Також повідомлено про підозру командиру частини, який, за зібраними доказами, достеменно знав про злочин, але умисно не повідомив про нього правоохоронним органам. Він підозрюється в умисному неприпиненні кримінального правопорушення та неподанні повідомлення до органу досудового розслідування про дії підлеглого (ч. 4 ст. 426 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

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Вилучені прилади нічного бачення будуть передані підрозділам Збройних Сил України для виконання бойових завдань.

привласнення військового майна
привласнення військового майна
привласнення військового майна
привласнення військового майна
привласнення військового майна
привласнення військового майна

Автор: 

ДБР (3636) розкрадання (249) Дніпропетровська область (4019)


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Оце, уже зовсім іншний, результат фахівців з ДБР, а не отих, що по квартирам Загиблих Захисників України, ошиваються, по команді з ОПУ!!
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17.07.2025 14:28 Відповісти
В тому районі ще кілька арсеналів приватних торгують, але ДБР про це не знає, тому що ДБП потрібно відправити штурмувати посадки!
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17.07.2025 14:40 Відповісти
мразота!
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17.07.2025 14:30 Відповісти
Воювати без тепловізора це біда!Скільки хлопців могло загинути за цей час....
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17.07.2025 14:38 Відповісти
Уйопки, вийдуть під заставу.
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17.07.2025 14:31 Відповісти
От же ж козляра.
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17.07.2025 14:41 Відповісти
Схованка професійна.
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17.07.2025 15:36 Відповісти
Це ПВС-14, це фактично стандарт для війська. Щоб ви розуміли - мінімальна ціна такого 130 тисяч. Бо це офігєнна річ, ми собі купували самі - скидалися, шукали спонсорів. А тут.... нема слів

Чому так дорого? Тому що це не теплік, це - ПНБ. Зовсім інша технологія. А саме ПВС-14 був розроблений для американської армії. Там ще йде лазерний цілівказівник на 830 нм - і можна стріляти з ним без додаткової оптики вночі.

Ось козляра.... ну хочеш списати - списуй, але роздай в підрозділи - хлопці тільки будуть вдячні.
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17.07.2025 15:38 Відповісти
Волонтери по копійчині збирають, щурам в погонах пофіг, скільки штафбатів можна скомплектувати з таких?
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17.07.2025 16:36 Відповісти
 
 