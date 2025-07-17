ДБР розшукало 24 прилади нічного бачення, які привласнив заступник командира військової частини на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР виявили 24 прилади нічного бачення, які були приховані на території однієї з військових частин Дніпропетровської області. Вартість майна становить майже 4 мільйони гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДБР.

Як повідомлялося, після зникнення приладів було порушене кримінальне провадження. У межах розслідування затримано заступника командира частини, відповідального за логістику.

За даними слідства, він привласнив прилади нічного бачення, а в службовій документації зазначив, що їх втрачено в бойових умовах. Насправді ж наказав своїм підлеглим заховати техніку на території частини.

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Фігурант відмовлявся розповісти, де зберігається військове майно, однак у результаті оперативно-розшукових дій ДБР виявило схованку зі зниклими приладами на одному зі складів. Заступник командира наразі перебуває на гауптвахті.

Йому повідомлено про підозру у привласненні військового майна, вчиненому в умовах воєнного стану з використанням службового становища (ч. 4 ст. 410 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Також повідомлено про підозру командиру частини, який, за зібраними доказами, достеменно знав про злочин, але умисно не повідомив про нього правоохоронним органам. Він підозрюється в умисному неприпиненні кримінального правопорушення та неподанні повідомлення до органу досудового розслідування про дії підлеглого (ч. 4 ст. 426 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

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Вилучені прилади нічного бачення будуть передані підрозділам Збройних Сил України для виконання бойових завдань.















