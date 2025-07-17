Подразделения СБС ликвидировали 116 оккупантов в течение суток. ИНФОГРАФИКА

В течение суток подразделения группировки СБС поразили 846 уникальных целей противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.

Поражены, в частности

196 единиц личного состава, из которых 116 - ликвидировано;

45 единиц автомобильной техники и 17 мотоциклов;

14 артиллерийских систем, 2 единицы бронетехники и 2 танка.

"Кроме того, уничтожено 30 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 18 точек вылета операторов БПЛА. Всего в течение июля (01-17.07) уничтожено/поражено 12913 целей, из которых 2658 - личный состав противника", - говорится в сообщении.

Читайте: С начала июля подразделения СБС поразили 2462 оккупантов. ИНФОГРАФИКА