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Подразделения СБС ликвидировали 116 оккупантов в течение суток. ИНФОГРАФИКА

В течение суток подразделения группировки СБС поразили 846 уникальных целей противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.

Поражены, в частности

  • 196 единиц личного состава, из которых 116 - ликвидировано;
  • 45 единиц автомобильной техники и 17 мотоциклов;
  • 14 артиллерийских систем, 2 единицы бронетехники и 2 танка.

"Кроме того, уничтожено 30 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 18 точек вылета операторов БПЛА. Всего в течение июля (01-17.07) уничтожено/поражено 12913 целей, из которых 2658 - личный состав противника", - говорится в сообщении.

Читайте: С начала июля подразделения СБС поразили 2462 оккупантов. ИНФОГРАФИКА

Результаты работы подразделений СБС

Автор: 

ликвидация (3844) уничтожение (7503) Силы беспилотных систем (150) война в Украине (5244)


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Отлично, туда им и лорога.
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17.07.2025 19:55 Ответить
 
 