Подразделения СБС ликвидировали 116 оккупантов в течение суток. ИНФОГРАФИКА
В течение суток подразделения группировки СБС поразили 846 уникальных целей противника.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.
Поражены, в частности
- 196 единиц личного состава, из которых 116 - ликвидировано;
- 45 единиц автомобильной техники и 17 мотоциклов;
- 14 артиллерийских систем, 2 единицы бронетехники и 2 танка.
"Кроме того, уничтожено 30 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 18 точек вылета операторов БПЛА. Всего в течение июля (01-17.07) уничтожено/поражено 12913 целей, из которых 2658 - личный состав противника", - говорится в сообщении.
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Серый Вовк
показать весь комментарий17.07.2025 19:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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