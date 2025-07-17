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Новини Фото Результати роботи підрозділів СБС
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Підрозділи СБС ліквідували 116 окупантів протягом доби. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби підрозділи угруповання СБС уразили 846 унікальних цілей противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.

Вражено, зокрема

  • 196 одиниць особового складу, з яких 116 – ліквідовано;
  • 45 одиниць автомобільної техніки та 17 мотоциклів;
  • 14 артилерійських систем, 2 одиниці бронетехніки та 2 танки.

"Крім того, знищено 30 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 18 точок вильоту операторів БПЛА. Всього протягом липня (01–17.07) знищено/уражено 12913 цілей, з яких 2658 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Від початку липня підрозділи СБС вразили 2462 окупантів. ІНФОГРАФІКА

Результати роботи підрозділів СБС

Автор: 

ліквідація (4229) знищення (7816) Сили безпілотних систем (152) війна в Україні (5281)


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Отлично, туда им и лорога.
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17.07.2025 19:55 Відповісти
Супер!Хлопці,не зупиняйтеся!
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17.07.2025 20:36 Відповісти
 
 