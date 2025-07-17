Підрозділи СБС ліквідували 116 окупантів протягом доби. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби підрозділи угруповання СБС уразили 846 унікальних цілей противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.

Вражено, зокрема

196 одиниць особового складу, з яких 116 – ліквідовано;

45 одиниць автомобільної техніки та 17 мотоциклів;

14 артилерійських систем, 2 одиниці бронетехніки та 2 танки.

"Крім того, знищено 30 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 18 точок вильоту операторів БПЛА. Всього протягом липня (01–17.07) знищено/уражено 12913 цілей, з яких 2658 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.

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