Підрозділи СБС ліквідували 116 окупантів протягом доби. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби підрозділи угруповання СБС уразили 846 унікальних цілей противника.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.
Вражено, зокрема
- 196 одиниць особового складу, з яких 116 – ліквідовано;
- 45 одиниць автомобільної техніки та 17 мотоциклів;
- 14 артилерійських систем, 2 одиниці бронетехніки та 2 танки.
"Крім того, знищено 30 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 18 точок вильоту операторів БПЛА. Всього протягом липня (01–17.07) знищено/уражено 12913 цілей, з яких 2658 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.
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Серый Вовк
показати весь коментар17.07.2025 19:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
zloj pens #587166
показати весь коментар17.07.2025 20:36 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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