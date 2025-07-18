Работал на оккупационную власть РФ в Херсоне: в Ивано-Франковске задержан "айтишник", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задержала в Ивано-Франковске владельца нелегальной ІТ-компании, который дистанционно сотрудничал с оккупационной администрацией РФ на временно оккупированной Херсонщине.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, фигурант создал подпольную ІТ-компанию, которую сознательно не регистрировал в Украине. Его первым заказчиком стал пророссийский пропагандист и коллаборационист Михаил Шпир - фигурант дела СБУ, которому заочно назначено 10 лет тюрьмы. В данное время он находится на левобережье Херсонщины, где занимает должность в оккупационном "министерстве цифрового развития".

Именно Шпир заказал у "айтишника" фейковый "правозащитный" сайт для дискредитации украинских активистов. Позже исполнитель предоставил оккупационным властям образец портала, который использовали для создания других пропагандистских ресурсов. Также он разработал персональный сайт Шпира, ставший платформой для продвижения кремлевской риторики.

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Кроме этого, фигурант выполнил более 40 заказов от коммерческих структур из России. Оплату получал через криптокошельки и подставных лиц из стран бывшего СССР.

Во время обысков у него и работников подпольной компании изъята компьютерная техника, телефоны, черновые записи и банковские карты с доказательствами противоправной деятельности.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 УКУ (пособничество государству-агрессору). Он взят под стражу. Согласно законодательству, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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