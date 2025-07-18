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Новини Фото Затримання російських пособників
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Працював на окупаційну владу РФ у Херсоні: в Івано-Франківську затримано "айтішника", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України затримала в Івано-Франківську власника нелегальної ІТ-компанії, який дистанційно співпрацював з окупаційною адміністрацією РФ на тимчасово окупованій Херсонщині.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

СБУ затримала айтішника з Івано-Франківська за роботу на окупантів Херсонщини

За даними слідства, фігурант створив підпільну ІТ-компанію, яку свідомо не реєстрував в Україні. Його першим замовником став проросійський пропагандист і колаборант Михайло Шпір - фігурант справи СБУ, якому заочно призначено 10 років тюрми. Наразі він перебуває на лівобережжі Херсонщини, де обіймає посаду в окупаційному "міністерстві цифрового розвитку".

Саме Шпір замовив у "айтішника" фейковий "правозахисний" сайт для дискредитації українських активістів. Пізніше виконавець надав окупаційній владі зразок порталу, який використовували для створення інших пропагандистських ресурсів. Також він розробив персональний сайт Шпіра, що став платформою для просування кремлівської риторики.

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СБУ затримала айтішника з Івано-Франківська за роботу на окупантів Херсонщини

Окрім цього, фігурант виконав понад 40 замовлень від комерційних структур з Росії. Оплату отримував через криптогаманці й підставних осіб із країн колишнього СРСР.

Під час обшуків у нього та працівників підпільної компанії вилучено комп’ютерну техніку, телефони, чорнові записи й банківські картки з доказами протиправної діяльності.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору). Його взято під варту. Згідно із законодавством, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: 

Івано-Франківськ (530) СБУ (13134) Івано-Франківська область (973) Івано-Франківський район (21)


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Чому вся наволоч яка так любить сросію їде не на сросію,а в Україну?
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18.07.2025 12:37 Відповісти
бо кордони закриті.
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18.07.2025 12:49 Відповісти
То ді нехай їдуть в "ліс".
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18.07.2025 12:56 Відповісти
може до тебе не доходить, але вони не йдуть в ліс, а сидять і роблять погані речі.
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18.07.2025 13:03 Відповісти
Для таких найкраще лікарство - шибениця.
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18.07.2025 13:33 Відповісти
 
 