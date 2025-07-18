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Новости Фото обстрелы Херсонщины
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Оккупанты ударили из РСЗО по Высокому на Херсонщине: повреждено подразделение местной пожарной охраны и более 10 транспортных средств. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью, 18 июля, российские оккупанты обстреляли из РСЗО Высокое Тягинской громады в Херсонской области, в результате чего есть разрушения.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, из-за "прилетов" поврежден частный жилой дом и помещение подразделения местной пожарной охраны. Также в результате ударов повреждено или уничтожено более 10 транспортных средств, среди которых - коммунальная техника и автомобиль пожарных.

Также читайте: Ситуация в Херсоне стабильно тяжелая. С начала года от обстрелов и дроновых атак пострадали 1120 человек, из них 98 - погибли, - начальник ГВА Шанько

Сообщается, что обошлось без пострадавших.

Атака на Высокое в Херсонской области 18 июля
Атака на Высокое в Херсонской области 18 июля
Атака на Высокое в Херсонской области 18 июля
Атака на Высокое в Херсонской области 18 июля
Атака на Высокое в Херсонской области 18 июля
Атака на Высокое в Херсонской области 18 июля
Атака на Высокое в Херсонской области 18 июля
Атака на Высокое в Херсонской области 18 июля
Атака на Высокое в Херсонской области 18 июля
Атака на Высокое в Херсонской области 18 июля

Автор: 

обстрел (28582) Херсонская область (5027) Бериславский район (103) Высокое (1)


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Ударів у відповіь традиційно не буде нажаль.
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18.07.2025 12:58 Ответить
 
 