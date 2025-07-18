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Новини Фото обстріли Херсонщини
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Окупанти вдарили з РСЗВ по Високому на Херсонщині: Пошкоджено підрозділ місцевої пожежної охорони та понад 10 транспортних засобів. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі, 18 липня, російські окупанти обстріляли з РСЗВ Високе Тягинської громади в Херсонській області, унаслідок чого є руйнування.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, через "прильоти" пошкоджено приватний житловий будинок та приміщення підрозділу місцевої пожежної охорони.

Також унаслідок ударів понівечено або знищено понад 10 транспортних засобів, серед яких комунальна техніка та автівка вогнеборців.

Також читайте: Ситуація у Херсоні стабільно важка. З початку року від обстрілів та дронових атак постраждали 1120 людей, із них 98 - загинули, - начальник МВА Шанько

Повідомляється, що обійшлося без постраждалих.

Атка на Високе на Херсонщині 18 липня
Атка на Високе на Херсонщині 18 липня
Атка на Високе на Херсонщині 18 липня
Атка на Високе на Херсонщині 18 липня
Атка на Високе на Херсонщині 18 липня
Атка на Високе на Херсонщині 18 липня
Атка на Високе на Херсонщині 18 липня
Атка на Високе на Херсонщині 18 липня
Атка на Високе на Херсонщині 18 липня
Атка на Високе на Херсонщині 18 липня

Автор: 

обстріл (29906) Херсонська область (6021) Бериславський район (103) Високе (1)


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Ударів у відповіь традиційно не буде нажаль.
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18.07.2025 12:58 Відповісти
 
 