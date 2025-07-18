Окупанти вдарили з РСЗВ по Високому на Херсонщині: Пошкоджено підрозділ місцевої пожежної охорони та понад 10 транспортних засобів. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі, 18 липня, російські окупанти обстріляли з РСЗВ Високе Тягинської громади в Херсонській області, унаслідок чого є руйнування.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, через "прильоти" пошкоджено приватний житловий будинок та приміщення підрозділу місцевої пожежної охорони.



Також унаслідок ударів понівечено або знищено понад 10 транспортних засобів, серед яких комунальна техніка та автівка вогнеборців.

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Повідомляється, що обійшлося без постраждалих.



















