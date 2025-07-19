В бою за Украину погиб директор авиаклуба "Одесса" Константин Оборин. ФОТО

Во время выполнения боевого задания погиб ветеран войны в Афганистане, участник современной борьбы за независимость Украины, директор авиаклуба "Одесса", волонтер Константин Оборин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.

Константин Оборин возглавлял Союз ветеранов Афганистана Одессы и авиаклуб "Одесса" в Гидропорту.

"В 2014 году, рискуя собственной жизнью, Константин вывез из плена 29 украинских военных. А в 2022-м, поднявшись в небо над Одессой, выполнил последнюю волю своего ученика - Героя Украины Владислава Бувалкина - развеять его прах над родным городом. В этом же году имел честь наградить полковника Оборина орденом Григория Маразли III степени", - написал Труханов.

После полномасштабного вторжения РФь стал на защиту Украины, вступив в ряды ВСУ.

"Несмотря на позывной "Камикадзе", Костя и смерть это невероятно полярные вещи. Он был настолько жизнерадостным, настолько оптимистичным и бесшабашным, что смерть его боялась. Она несколько раз приставала к нему в Афгане, в мирном одесском небе как к пилоту, как к парашютисту с более 4000 прыжков... А за последние 3.5 года войны у него добавилось еще несколько "дней рождения"... Несмотря на возраст 63+ оставался в строю. А еще у него осталось семеро детей", - написал Вячеслав Куприенко.

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