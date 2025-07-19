РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9973 посетителя онлайн
Новости Фото Потери Украины
4 220 10

В бою за Украину погиб директор авиаклуба "Одесса" Константин Оборин. ФОТО

Во время выполнения боевого задания погиб ветеран войны в Афганистане, участник современной борьбы за независимость Украины, директор авиаклуба "Одесса", волонтер Константин Оборин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.

Константин Оборин возглавлял Союз ветеранов Афганистана Одессы и авиаклуб "Одесса" в Гидропорту.

"В 2014 году, рискуя собственной жизнью, Константин вывез из плена 29 украинских военных. А в 2022-м, поднявшись в небо над Одессой, выполнил последнюю волю своего ученика - Героя Украины Владислава Бувалкина - развеять его прах над родным городом. В этом же году имел честь наградить полковника Оборина орденом Григория Маразли III степени", - написал Труханов.

После полномасштабного вторжения РФь стал на защиту Украины, вступив в ряды ВСУ.

"Несмотря на позывной "Камикадзе", Костя и смерть это невероятно полярные вещи. Он был настолько жизнерадостным, настолько оптимистичным и бесшабашным, что смерть его боялась. Она несколько раз приставала к нему в Афгане, в мирном одесском небе как к пилоту, как к парашютисту с более 4000 прыжков... А за последние 3.5 года войны у него добавилось еще несколько "дней рождения"... Несмотря на возраст 63+ оставался в строю. А еще у него осталось семеро детей", - написал Вячеслав Куприенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Защищая Украину, погиб украинский боксер Юрий Егоров. ФОТО

Константин Оборин
Константин Оборин
Константин Оборин

Автор: 

Одесса (7982) Одесская область (3735) потери (4485) Одесский район (239)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+26
Честь і Вічна пам'ять Герою!
показать весь комментарий
19.07.2025 12:26 Ответить
+16
Герою Слава !
показать весь комментарий
19.07.2025 12:28 Ответить
+12
коли на них в кїбінєті впаде сейф з баксами, нажитими нєпосільним трудом!
показать весь комментарий
19.07.2025 12:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Честь і Вічна пам'ять Герою!
показать весь комментарий
19.07.2025 12:26 Ответить
Герою Слава !
показать весь комментарий
19.07.2025 12:28 Ответить
коли на них в кїбінєті впаде сейф з баксами, нажитими нєпосільним трудом!
показать весь комментарий
19.07.2025 12:38 Ответить
Не пізніше за тебе, москвороте
показать весь комментарий
19.07.2025 13:01 Ответить
а ***** ванька, ти смерті не бажаєш???
показать весь комментарий
19.07.2025 13:07 Ответить
Царство Небесне Воїну!
показать весь комментарий
19.07.2025 13:07 Ответить
Вічна памʼять Герою України 😪😪😪
показать весь комментарий
19.07.2025 13:21 Ответить
Героям Слава!
показать весь комментарий
19.07.2025 13:39 Ответить
Мав честь знати особисто ... Честь , хмари периною тобі Офіцер ...
показать весь комментарий
19.07.2025 14:33 Ответить
 
 