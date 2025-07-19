УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9798 відвідувачів онлайн
Новини Фото Втрати України
3 362 9

У бою за Україну загинув директор авіаклубу "Одеса" Костянтин Оборін. ФОТО

Під час виконання бойового завдання загинув ветеран війни в Афганістані, учасник сучасної боротьби за незалежність України, директор авіаклубу "Одеса", волонтер Костянтин Оборін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.

Костянтин Оборін очолював Спілку ветеранів Афганістану Одеси та авіаклуб "Одеса" у Гідропорту.

"У 2014 році, ризикуючи власним життям, Костянтин вивіз із полону 29 українських військових. А у 2022-му, піднявшись у небо над Одесою, виконав останню волю свого учня - Героя України Владислава Бувалкіна - розвіяти його прах над рідним містом. Цього ж року мав честь нагородити полковника Оборіна орденом Грігорія Маразлі ІІІ ступеня", - написав Труханов.

Після повномасштабного вторгнення РФ став на захист України, вступивши до лав ЗСУ.

"Попри позивний Камікадзе, Костя і смерть це неймовірно полярні речі. Він був настільки життєрадісним, настільки оптимістичним і безшабашним, що смерть його боялася. Вона кілька разів чіплялася до нього в Афгані, в мирному одеському небі як до пілота, як до парашутиста з понад 4000 стрибків... А за останні 3.5 року війни в нього додалося ще кілька "днів народження"… Попри вік 63+ залишався в строю. А ще в нього залишилось семеро дітей", - написав В'ячеслав Купрієнко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захищаючи Україну, загинув український боксер Юрій Єгоров. ФОТО

Костянтин Оборін
Костянтин Оборін
Костянтин Оборін

Автор: 

Одеса (5569) Одеська область (3391) втрати (4500) Одеський район (250)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Честь і Вічна пам'ять Герою!
показати весь коментар
19.07.2025 12:26 Відповісти
Герою Слава !
показати весь коментар
19.07.2025 12:28 Відповісти
Когда погибнет хоть один податкивец или таможенник?
показати весь коментар
19.07.2025 12:31 Відповісти
коли на них в кїбінєті впаде сейф з баксами, нажитими нєпосільним трудом!
показати весь коментар
19.07.2025 12:38 Відповісти
Не пізніше за тебе, москвороте
показати весь коментар
19.07.2025 13:01 Відповісти
а ***** ванька, ти смерті не бажаєш???
показати весь коментар
19.07.2025 13:07 Відповісти
Царство Небесне Воїну!
показати весь коментар
19.07.2025 13:07 Відповісти
Вічна памʼять Герою України 😪😪😪
показати весь коментар
19.07.2025 13:21 Відповісти
Героям Слава!
показати весь коментар
19.07.2025 13:39 Відповісти
 
 