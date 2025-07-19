У бою за Україну загинув директор авіаклубу "Одеса" Костянтин Оборін. ФОТО

Під час виконання бойового завдання загинув ветеран війни в Афганістані, учасник сучасної боротьби за незалежність України, директор авіаклубу "Одеса", волонтер Костянтин Оборін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.

Костянтин Оборін очолював Спілку ветеранів Афганістану Одеси та авіаклуб "Одеса" у Гідропорту.

"У 2014 році, ризикуючи власним життям, Костянтин вивіз із полону 29 українських військових. А у 2022-му, піднявшись у небо над Одесою, виконав останню волю свого учня - Героя України Владислава Бувалкіна - розвіяти його прах над рідним містом. Цього ж року мав честь нагородити полковника Оборіна орденом Грігорія Маразлі ІІІ ступеня", - написав Труханов.

Після повномасштабного вторгнення РФ став на захист України, вступивши до лав ЗСУ.

"Попри позивний Камікадзе, Костя і смерть це неймовірно полярні речі. Він був настільки життєрадісним, настільки оптимістичним і безшабашним, що смерть його боялася. Вона кілька разів чіплялася до нього в Афгані, в мирному одеському небі як до пілота, як до парашутиста з понад 4000 стрибків... А за останні 3.5 року війни в нього додалося ще кілька "днів народження"… Попри вік 63+ залишався в строю. А ще в нього залишилось семеро дітей", - написав В'ячеслав Купрієнко.

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