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Новости Фото обстрелы Херсонщины
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Последствия вражеских обстрелов Херсонской области: один человек погиб и 13 ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки россияне в очередной раз обстреляли из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и БпЛА деоккупированные населенные пункты Херсонского и Бериславского районов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

Утром вблизи Велетенского россияне совершили сброс с БПЛА на 35-летнего мужчину, который ехал на велосипеде. В результате удара он погиб на месте. Во время эвакуации тела погибшего из опасной зоны автомобиль волонтеров наехал на вражескую мину. Трое мужчин в возрасте 31, 32 и 57 лет получили минно-взрывные травмы и контузии. Транспортное средство повреждено.

Днем армия РФ из артиллерии била по Белозерке. Медицинская помощь понадобилась 73-летнему мужчине. У него диагностировали минно-взрывную травму, ушиб плеча, вывих руки и ссадины живота. Получили повреждения два частных дома.

Ночью армия РФ из реактивных систем залпового огня обстреляла Высокое, поврежден частный дом.

Еще один частный дом поврежден в Кизомысе в результате артобстрела.

В Днепровском районе Херсона на улице под удар вражеского дрона попали 47-летняя женщина и 64-летний мужчина. В результате сброса взрывчатки женщина получила контузию, у мужчины диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение руки.

В результате артобстрела жилых кварталов повреждены два частных дома и хозяйственная постройка. Также россияне ударили FPV-дроном по автомобилю, который поврежден.

В полночь армия РФ наносила удары из артиллерии по прибрежной части Центрального района. Подвергся повреждениям многоквартирный дом, в котором возник пожар. Утром оккупанты атаковали жилой квартал с беспилотника, повреждены четыре гражданских автомобиля и прицеп. Днем осуществили минометный обстрел центра, повреждено здание на территории коммунального предприятия.

За медицинской помощью обратились пятеро жителей Белозерки, две женщины из Херсона и Кизомыса, которые пострадали из-за вражеских артобстрелов и дроновых атак днями ранее. У людей диагностировали минно-взрывные травмы, контузии и ожоги.

В очередной раз под вражеским ударом оказалось село Меловое. Вчера в результате сбросов с дронов был уничтожен местный Пункт Несокрушимости и частный жилой дом.

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Херсонская область
Херсонская область
Херсонская область
Херсонская область
Херсонская область
Херсонская область
Херсонская область

Автор: 

Херсон (2966) Берислав (159) Херсонская область (5031) Бериславский район (104) Херсонский район (455) Новорайск (5) Высокое (1) Веровка (1) Белозерка (63) Кизомыс (3) Береговое (1) Велетенское (6) Янтарное (2) Софиевка (3) Антоновка (86) Садовое (6) Гавриловка (9)


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