Последствия вражеских обстрелов Херсонской области: один человек погиб и 13 ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки россияне в очередной раз обстреляли из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и БпЛА деоккупированные населенные пункты Херсонского и Бериславского районов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

Утром вблизи Велетенского россияне совершили сброс с БПЛА на 35-летнего мужчину, который ехал на велосипеде. В результате удара он погиб на месте. Во время эвакуации тела погибшего из опасной зоны автомобиль волонтеров наехал на вражескую мину. Трое мужчин в возрасте 31, 32 и 57 лет получили минно-взрывные травмы и контузии. Транспортное средство повреждено.

Днем армия РФ из артиллерии била по Белозерке. Медицинская помощь понадобилась 73-летнему мужчине. У него диагностировали минно-взрывную травму, ушиб плеча, вывих руки и ссадины живота. Получили повреждения два частных дома.

Ночью армия РФ из реактивных систем залпового огня обстреляла Высокое, поврежден частный дом.

Еще один частный дом поврежден в Кизомысе в результате артобстрела.

В Днепровском районе Херсона на улице под удар вражеского дрона попали 47-летняя женщина и 64-летний мужчина. В результате сброса взрывчатки женщина получила контузию, у мужчины диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение руки.

В результате артобстрела жилых кварталов повреждены два частных дома и хозяйственная постройка. Также россияне ударили FPV-дроном по автомобилю, который поврежден.

В полночь армия РФ наносила удары из артиллерии по прибрежной части Центрального района. Подвергся повреждениям многоквартирный дом, в котором возник пожар. Утром оккупанты атаковали жилой квартал с беспилотника, повреждены четыре гражданских автомобиля и прицеп. Днем осуществили минометный обстрел центра, повреждено здание на территории коммунального предприятия.

За медицинской помощью обратились пятеро жителей Белозерки, две женщины из Херсона и Кизомыса, которые пострадали из-за вражеских артобстрелов и дроновых атак днями ранее. У людей диагностировали минно-взрывные травмы, контузии и ожоги.

В очередной раз под вражеским ударом оказалось село Меловое. Вчера в результате сбросов с дронов был уничтожен местный Пункт Несокрушимости и частный жилой дом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты ударили из РСЗО по Высокому на Херсонщине: Повреждено подразделение местной пожарной охраны и более 10 транспортных средств. ФОТОрепортаж













