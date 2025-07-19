Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: одна людина загинула та 13 поранено. ФОТОрепортаж

Минулої доби росіяни вкотре обстріляли з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та БпЛА деокуповані населені пункти Херсонського та Бериславського районів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

Зранку поблизу Велетенського росіяни здійснили скид із БпЛА на 35-річного чоловіка, який їхав на велосипеді. Внаслідок удару він загинув на місці. Під час евакуації тіла загиблого з небезпечної зони автомобіль волонтерів наїхав на ворожу міну. Троє чоловіків віком 31, 32 та 57 років дістали мінно-вибухові травми й контузії. Транспортний засіб пошкоджено.

Вдень армія РФ з артилерії била по Білозерці. Медична допомога знадобилася 73-річному чоловіку. У нього діагностували мінно-вибухову травму, забій плеча, вивих руки та садна живота. Зазнали пошкоджень два приватні будинки.

Вночі армія РФ із реактивних систем залпового вогню обстріляла Високе, пошкоджено приватний будинок.

Ще один приватний будинок пошкоджено у Кізомисі внаслідок артобстрілу.

У Дніпровському районі Херсону на вулиці під удар ворожого дрона потрапили 47-річна жінка та 64-річний чоловік. Внаслідок скиду вибухівки жінка отримала контузію, у чоловіка діагностували мінно-вибухову травму й уламкове поранення руки.

Внаслідок артобстрілу житлових кварталів пошкоджено два приватні будинки й господарську споруду. Також росіяни вдарили FPV-дроном по автомобілю, який пошкоджено.

Опівночі армія РФ завдавала ударів з артилерії по прибережній частині Центрального району. Зазнав пошкоджень багатоквартирний будинок, у якому виникла пожежа. Вранці окупанти атакували житловий квартал із безпілотника, пошкоджено чотири цивільні автомобілі та причіп. Вдень здійснили мінометний обстріл центру, пошкоджено будівлю на території комунального підприємства.

По медичну допомогу звернулися п’ятеро жителів Білозерки, дві жінки з Херсону та Кізомиса, які постраждали через ворожі артобстріли і дронові атаки днями раніше. У людей діагностували мінно-вибухові травми, контузії та опіки.

Вкотре під ворожим ударом опинилося село Милове. Вчора внаслідок скидів із дронів було знищено місцевий Пункт Незламності та приватний житловий будинок.

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