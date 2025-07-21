Атака РФ на Киев: Госмиграция и ГП "Документ" развернули мобильный центр для людей, потерявших документы. ФОТО
В результате ночного обстрела в Киеве люди остались не только без крыши над головой, но и без документов.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
Именно поэтому, по его словам, на месте одного из ударов Государственная миграционная служба и ГП "Документ" развернули мобильный центр.
Специалисты уже принимают заявления на восстановление уничтоженных документов.
Напомним, в ночь на 21 июля 2025 года, военные РФ атаковали столицу ракетами и БпЛА. По состоянию на 8 часов утра известно о погибшем мужчине и шестерых пострадавших, среди которых 15-летняя девушка.
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Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий21.07.2025 13:07 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Александр Иванов #442761
показать весь комментарий21.07.2025 13:18 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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