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Новости Фото Атака ракет и БпЛА на Киев
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Атака РФ на Киев: Госмиграция и ГП "Документ" развернули мобильный центр для людей, потерявших документы. ФОТО

В результате ночного обстрела в Киеве люди остались не только без крыши над головой, но и без документов.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Именно поэтому, по его словам, на месте одного из ударов Государственная миграционная служба и ГП "Документ" развернули мобильный центр.

Специалисты уже принимают заявления на восстановление уничтоженных документов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия изменила тактику воздушных атак на Киев, - CNN

мобильное оформление документов
мобильное оформление документов

Напомним, в ночь на 21 июля 2025 года, военные РФ атаковали столицу ракетами и БпЛА. По состоянию на 8 часов утра известно о погибшем мужчине и шестерых пострадавших, среди которых 15-летняя девушка.

Автор: 

документ (400) Киев (25892) обстрел (28636) Госмиграция (290)


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Коригувальників від московитів пильнуйте, ця сволота, завжди поруч вештається!
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21.07.2025 13:07 Ответить
Дуже підозріла турботливість?
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21.07.2025 13:18 Ответить
 
 