Атака РФ на Київ: Держміграція та ДП "Документ" розгорнули мобільний центр для людей, які втратили документи. ФОТО
Унаслідок нічного обстрілу в Києві люди залишилися не лише без даху над головою, а й без документів.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
Саме тому, за його словами, на місці одного з ударів Державна міграційна служба та ДП "Документ" розгорнули мобільний центр.
Фахівці вже приймають заяви на відновлення знищених документів.
Нагадаємо, у ніч на 21 липня 2025 року, військові РФ атакували столицю ракетами та БпЛА. Станом на 8 годину ранку відомо про загиблого чоловіка та шістьох потерпілих, серед яких 15-річна дівчина.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар21.07.2025 13:07 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Александр Иванов #442761
показати весь коментар21.07.2025 13:18 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль