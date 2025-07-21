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Новини Фото Атака ракет і БпЛА на Київ
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Атака РФ на Київ: Держміграція та ДП "Документ" розгорнули мобільний центр для людей, які втратили документи. ФОТО

Унаслідок нічного обстрілу в Києві люди залишилися не лише без даху над головою, а й без документів.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Саме тому, за його словами, на місці одного з ударів Державна міграційна служба та ДП "Документ" розгорнули мобільний центр.

Фахівці вже приймають заяви на відновлення знищених документів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія змінила тактику повітряних атак на Київ, - CNN

мобільне оформлення документів
мобільне оформлення документів

Нагадаємо, у ніч на 21 липня 2025 року, військові РФ атакували столицю ракетами та БпЛА. Станом на 8 годину ранку відомо про загиблого чоловіка та шістьох потерпілих, серед яких 15-річна дівчина.

Автор: 

документ (417) Київ (19906) обстріл (29960) Держміграція (273)


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Коригувальників від московитів пильнуйте, ця сволота, завжди поруч вештається!
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21.07.2025 13:07 Відповісти
Дуже підозріла турботливість?
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21.07.2025 13:18 Відповісти
 
 