Росія змінила тактику повітряних атак на Київ, - CNN

У ніч на 10 липня Київ атакували сотні російських дронів. Другу ніч поспіль війська РФ застосовують нову тактику під час масованих атак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання CNN.

"Росія останніми тижнями посилила свої повітряні атаки проти України, але атака у четвер, схоже, ознаменувала зміну підходу Москви. Росія запустила 400 безпілотників та 18 ракет, включаючи вісім балістичних та шість крилатих ракет, йдеться у дописі президента України Володимира Зеленського в Telegram", - йдеться в матеріалі.

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БпЛА летіли на різних висотах та атакували з різних напрямків - деякі спочатку облітали столицю, а потім різко змінювали напрямок та рухалися до міста.

Журналісти зазначили, що дрони і раніше атакували Київ з різних напрямків, намагаючись обійти ППО. Проте під час атаки в четвер БпЛА одночасно полетіли в бік міста, фактично оточивши Київ перед атакою.

"Це ще більше ускладнило охорону неба над столицею для української протиповітряної оборони. Однак, Повітряні сили України заявили, що збили або знешкодили 382 з 415 повітряних одиниць, випущених Росією по країні протягом ночі, зокрема всі балістичні та крилаті ракети. Це приголомшливий успіх, враховуючи масштаб атаки, особливо враховуючи обмежений доступ України до систем протиповітряної оборони", - пишуть автори.

Нагадаємо, у ніч проти 10 липня російські загарбники завдали комбінованого масованого удару по Києву дронами й балістикою. Відомо про двох загиблих та 28 постраждалих.

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