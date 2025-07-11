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Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
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Росія змінила тактику повітряних атак на Київ, - CNN

РФ застосувала нову тактику для ударів по Києву

У ніч на 10 липня Київ атакували сотні російських дронів. Другу ніч поспіль війська РФ застосовують нову тактику під час масованих атак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання CNN.

"Росія останніми тижнями посилила свої повітряні атаки проти України, але атака у четвер, схоже, ознаменувала зміну підходу Москви. Росія запустила 400 безпілотників та 18 ракет, включаючи вісім балістичних та шість крилатих ракет, йдеться у дописі президента України Володимира Зеленського в Telegram", - йдеться в матеріалі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві триває ліквідація наслідків масованої атаки. Працюють верхолази, слідчі та кінологи, - МВС. ВIДЕО

БпЛА летіли на різних висотах та атакували з різних напрямків - деякі спочатку облітали столицю, а потім різко змінювали напрямок та рухалися до міста.

Журналісти зазначили, що дрони і раніше атакували Київ з різних напрямків, намагаючись обійти ППО. Проте під час атаки в четвер БпЛА одночасно полетіли в бік міста, фактично оточивши Київ перед атакою.

"Це ще більше ускладнило охорону неба над столицею для української протиповітряної оборони. Однак, Повітряні сили України заявили, що збили або знешкодили 382 з 415 повітряних одиниць, випущених Росією по країні протягом ночі, зокрема всі балістичні та крилаті ракети. Це приголомшливий успіх, враховуючи масштаб атаки, особливо враховуючи обмежений доступ України до систем протиповітряної оборони", - пишуть автори.

Нагадаємо, у ніч проти 10 липня російські загарбники завдали комбінованого масованого удару по Києву дронами й балістикою. Відомо про двох загиблих та 28 постраждалих.

Читайте: Посольство Ватикану в Києві постраждало внаслідок атаки РФ. ФОТО

Автор: 

Київ (19866) обстріл (29794) Повітряні атаки на Київ (883) Шахед (1291)


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Топ коментарі
+9
За 3,5 года уже просто пофиг на эти сирены 🤪
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11.07.2025 09:45 Відповісти
+8
Тактика терору. І ні, звичайним його важко назвати.
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11.07.2025 09:26 Відповісти
+8
Ворог не стоїть на місці і теж розвиває і технології, і тактику їх застосування у своїх злочинних діях...
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11.07.2025 09:28 Відповісти
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Яка там ще тактика? Звичайний тероризм.
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11.07.2025 09:19 Відповісти
Тактика терору. І ні, звичайним його важко назвати.
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11.07.2025 09:26 Відповісти
Ворог не стоїть на місці і теж розвиває і технології, і тактику їх застосування у своїх злочинних діях...
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11.07.2025 09:28 Відповісти
Я от не розумію як ви там на фатерлянді виживаете, ця сирена по ночам, як же ж можна зранку на роботу, не ну це капець вопше, ви шановні попросту стальова воля.
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11.07.2025 09:39 Відповісти
За 3,5 года уже просто пофиг на эти сирены 🤪
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11.07.2025 09:45 Відповісти
Не кажи, спати заважають
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11.07.2025 09:56 Відповісти
Мені - ні. ОТ вибухи заважають. Але я потім все одно засинаю.
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11.07.2025 09:59 Відповісти
Так, вибухи заважають, а на сірени вже давно всім насрати
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11.07.2025 10:08 Відповісти
Панове Костик і Олеґ, дай вам Боже здороввя.
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11.07.2025 10:33 Відповісти
Cheers to you sir too.
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11.07.2025 10:37 Відповісти
роботу? оптиміст.
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11.07.2025 10:03 Відповісти
цн, чому ви пишите "росія" з великої літери? ігноруйте цю країну-терориста.
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11.07.2025 09:46 Відповісти
треба в Українсько -...болотний словник внести правки, що т.з. росія перекладається як моковія, росіяни - московити, і тільки так вживати, не визнавати за ними взагалі вживання слів
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11.07.2025 10:58 Відповісти
Сирена - це тільки квіточки
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11.07.2025 09:47 Відповісти
І навіщо нам ця інформація, напишіть просто ху....лостан діє як звичайно діють терористи вбивають мирне населення. Смерть ху...лу та його зброду. А остальное цікаво тільки спеціалістам з ППО. Дякуємо їм за життя
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11.07.2025 09:55 Відповісти
Я, і не тільки я, вже задовбався писати, що поки не буде постійних атак на маацкву то це буде продовжуватися вічно...
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11.07.2025 10:18 Відповісти
Не нервуйте так сильно зранку- не дай боже кусок Магенброта в горлі застрягне...Передам ваші вимоги в генштаб..
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11.07.2025 10:39 Відповісти
Та ти за своє горло піклуйся, щоб в ньому щось не застрягло...
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11.07.2025 10:43 Відповісти
Ну зовсім ви не бережети свої нервові клітини..Попийте цілющої водички в Лейкербаді..чи куди там вам лікарі порекомендують..Нам ніяк не можна втрачати такого цінного аналітика..
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11.07.2025 11:06 Відповісти
Та то ти попий краще бояри у своєму мухосранську, свіжезарегане кацапське лайно...
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11.07.2025 11:28 Відповісти
Терміново займіться вашим здоров'ям-воно під загрозою..В Цюриху запишіться на курс лікувального масажу- особливо вам підійде інтенсив кібцевої зони..
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11.07.2025 11:46 Відповісти
Кацапський ботик, ти такий же тупий як в твій куратор з його методичкою...ну хоч за допомогою Гугла узнав про назви населених пунктів Швейцарії...
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11.07.2025 11:53 Відповісти
Ще одне уойбище вилізло, та іди ти накуй...щось сьогодні на Цензорі навала кацапського лайна під впн...
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11.07.2025 11:30 Відповісти
О, як вас кацапів заштормило при одній згадці що потрібно бомбити маацкву...
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11.07.2025 11:55 Відповісти
Ото бачив на ютубі як хлопці россікают' на катерах по дніпру,збивают' оті шахеди, оцє життя.
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11.07.2025 10:27 Відповісти
можна дійсно розбиратись в тактиці росіян (і шахеди дуже високо, і 90 кг бч, і камери вішають, і місто оточують, і разом з ракетами залітають) . але це все - боротьба з наслідками.

поки єлабуга цілісінька , а москвичі сплять спокійно, з атаками шахедів спокою Україні не буде.
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11.07.2025 10:41 Відповісти
Цю єлабугу дістати по-серйозному дуже важко....занадто далеко.
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11.07.2025 11:40 Відповісти
Добре що в нас тактика не змінна: асфальт, асфальт, асфальт...
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11.07.2025 12:07 Відповісти
 
 