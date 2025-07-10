У Києві триває ліквідація наслідків масованої атаки. Працюють верхолази, слідчі та кінологи, - МВС. ВIДЕО

Наразі відомо, що внаслідок обстрілу Києва загинули двоє людей. Ще щонайменше 25 людей постраждали. Серед постраждалих — неповнолітня дівчина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МВС України.

У 8 районах столиці пошкоджено 12 житлових будинків, 66 автомобілів, крамниці, заклади охорони здоров'я та заклади харчування.

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Загалом у ліквідації наслідків обстрілу Києва задіяно 400 рятувальників. 300 поліцейських документують воєнні злочини, приймають заяви про пошкоджене майно та забезпечують цілісність речей.

Вранці одну із локацій, яка постраждала від обстрілу, відвідав Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він заслухав оперативну доповідь голови ДСНС України Андрія Даника та поспілкувався із рятувальниками, які працюють у пошкодженому будинку. В ефірі загальнонаціонального телемарафону Міністр розповів про перебіг ліквідації наслідків обстрілу.

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"Вкотре закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги", - звернулися у МВС до киян.