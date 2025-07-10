У Києві триває ліквідація наслідків масованої атаки. Працюють верхолази, слідчі та кінологи, - МВС. ВIДЕО
Наразі відомо, що внаслідок обстрілу Києва загинули двоє людей. Ще щонайменше 25 людей постраждали. Серед постраждалих — неповнолітня дівчина.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МВС України.
У 8 районах столиці пошкоджено 12 житлових будинків, 66 автомобілів, крамниці, заклади охорони здоров'я та заклади харчування.
Загалом у ліквідації наслідків обстрілу Києва задіяно 400 рятувальників. 300 поліцейських документують воєнні злочини, приймають заяви про пошкоджене майно та забезпечують цілісність речей.
Вранці одну із локацій, яка постраждала від обстрілу, відвідав Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він заслухав оперативну доповідь голови ДСНС України Андрія Даника та поспілкувався із рятувальниками, які працюють у пошкодженому будинку. В ефірі загальнонаціонального телемарафону Міністр розповів про перебіг ліквідації наслідків обстрілу.
"Вкотре закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги", - звернулися у МВС до киян.
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Зруйнована війною. Залита кров'ю. Залишена без надії.
Сотні тисяч загиблих. Мільйони біженців. Зруйновані будинки. Зруйновані сім'ї. Зруйноване майбутнє.
Люди жили у нужді, голоді й страху.
І тоді вони зробили те, що мало хто очікував:
вони звернулися до Бога.
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📖 Трохи історії
У 1950 році почалася Корейська війна - між Північною (комуністичною) та Південною Кореєю. Це була одна з найжорстокіших війн ХХ століття.
Південна Корея майже повністю втратила контроль над своєю територією. Мільйони залишилися без домівок. Нація була в стані шоку, голоду і розпачу.
Після завершення війни в 1953 році ситуація виглядала безнадійною.
Але тоді почалося те, що змінило хід історії.
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🔥 Пробудження через біль
В той час у Кореї ще до війни діяли місіонери - здебільшого з Америки. Вони проповідували Ісуса Христа, але до війни християн було небагато.
Але саме після війни почалося масове духовне пробудження.
Люди збиралися в зруйнованих будівлях, у храмах без вікон, просто неба.
Молились. Каялись. Шукали сенс і спасіння.
І Бог почав діяти.
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⛪ Одна з найвідоміших історій - це історія церкви Йоїдо
У 1958 році молодий пастор Давид Йонгі Чо (він тоді тільки одужав від туберкульозу) відкрив маленьку церкву в бідному районі Сеула. В них не було навіть будівлі - лише палатка.
Але люди приходили. І приходили. І приходили.
Слово про живого Бога, Який прощає, зцілює і дає силу, розносилося містами.
Через кілька десятиліть ця церква стала найбільшою у світі - понад 800 000 людей!
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🌄 Що стало ключем?
1. Молитва - ранкові молитви о 5:00, нічні варту, молитовні гори. Люди шукали Бога всією душею.
2. Покаяння - особисте. Глибоке. Без релігійності. Без прикрас.
3. Посвята - люди не просто хотіли "щось від Бога", вони хотіли знати Його.
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💬 Чому ця історія важлива саме сьогодні?
Бо Корея нагадує Україну.
• Війна.
• Руїна.
• Біль.
• І водночас - можливість для духовного прориву.
Коли все розвалюється зовні - серце починає шукати вічне.
Не тимчасове. Не політичне. А справжнє.
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🙏 Бог змінив націю. І Він може змінити тебе.
Це не казка. Це не релігійна пропаганда.
Це жива історія, яка продовжується.
Можливо, ти сам зараз у війні -в середині.У тебе втрати.розчарування.втома.Але саме з таких моментів починається нова історія.
Ми сьогодні в Україні там.де Корея була вчора.Але те.що Бог зробив для них-Він ґотовий. зробити і для нас."
Юрій Жолкевский