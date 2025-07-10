В Киеве продолжается ликвидация последствий массированной атаки. Работают верхолазы, следователи и кинологи, - МВД. ВИДЕО

Известно, что вследствие обстрела Киева погибли два человека. Еще по меньшей мере 25 человек пострадали. Среди пострадавших - несовершеннолетняя девушка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на МВД Украины.

В 8 районах столицы повреждены 12 жилых домов, 66 автомобилей, магазины, учреждения здравоохранения и заведения питания.

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Всего в ликвидации последствий обстрела Киева задействовано 400 спасателей. 300 полицейских документируют военные преступления, принимают заявления о поврежденном имуществе и обеспечивают целостность вещей.

Утром одну из локаций, которая пострадала от обстрела, посетил министр внутренних дел Игорь Клименко. Он заслушал оперативный доклад главы ГСЧС Украины Андрея Даника и пообщался со спасателями, которые работают в поврежденном доме. В эфире общенационального телемарафона Министр рассказал о ходе ликвидации последствий обстрела.

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"В очередной раз призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги", - обратились в МВД к киевлянам.