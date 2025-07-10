В Киеве продолжается ликвидация последствий массированной атаки. Работают верхолазы, следователи и кинологи, - МВД. ВИДЕО
Известно, что вследствие обстрела Киева погибли два человека. Еще по меньшей мере 25 человек пострадали. Среди пострадавших - несовершеннолетняя девушка.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на МВД Украины.
В 8 районах столицы повреждены 12 жилых домов, 66 автомобилей, магазины, учреждения здравоохранения и заведения питания.
Всего в ликвидации последствий обстрела Киева задействовано 400 спасателей. 300 полицейских документируют военные преступления, принимают заявления о поврежденном имуществе и обеспечивают целостность вещей.
Утром одну из локаций, которая пострадала от обстрела, посетил министр внутренних дел Игорь Клименко. Он заслушал оперативный доклад главы ГСЧС Украины Андрея Даника и пообщался со спасателями, которые работают в поврежденном доме. В эфире общенационального телемарафона Министр рассказал о ходе ликвидации последствий обстрела.
"В очередной раз призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги", - обратились в МВД к киевлянам.
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Зруйнована війною. Залита кров'ю. Залишена без надії.
Сотні тисяч загиблих. Мільйони біженців. Зруйновані будинки. Зруйновані сім'ї. Зруйноване майбутнє.
Люди жили у нужді, голоді й страху.
І тоді вони зробили те, що мало хто очікував:
вони звернулися до Бога.
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📖 Трохи історії
У 1950 році почалася Корейська війна - між Північною (комуністичною) та Південною Кореєю. Це була одна з найжорстокіших війн ХХ століття.
Південна Корея майже повністю втратила контроль над своєю територією. Мільйони залишилися без домівок. Нація була в стані шоку, голоду і розпачу.
Після завершення війни в 1953 році ситуація виглядала безнадійною.
Але тоді почалося те, що змінило хід історії.
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🔥 Пробудження через біль
В той час у Кореї ще до війни діяли місіонери - здебільшого з Америки. Вони проповідували Ісуса Христа, але до війни християн було небагато.
Але саме після війни почалося масове духовне пробудження.
Люди збиралися в зруйнованих будівлях, у храмах без вікон, просто неба.
Молились. Каялись. Шукали сенс і спасіння.
І Бог почав діяти.
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⛪ Одна з найвідоміших історій - це історія церкви Йоїдо
У 1958 році молодий пастор Давид Йонгі Чо (він тоді тільки одужав від туберкульозу) відкрив маленьку церкву в бідному районі Сеула. В них не було навіть будівлі - лише палатка.
Але люди приходили. І приходили. І приходили.
Слово про живого Бога, Який прощає, зцілює і дає силу, розносилося містами.
Через кілька десятиліть ця церква стала найбільшою у світі - понад 800 000 людей!
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🌄 Що стало ключем?
1. Молитва - ранкові молитви о 5:00, нічні варту, молитовні гори. Люди шукали Бога всією душею.
2. Покаяння - особисте. Глибоке. Без релігійності. Без прикрас.
3. Посвята - люди не просто хотіли "щось від Бога", вони хотіли знати Його.
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💬 Чому ця історія важлива саме сьогодні?
Бо Корея нагадує Україну.
• Війна.
• Руїна.
• Біль.
• І водночас - можливість для духовного прориву.
Коли все розвалюється зовні - серце починає шукати вічне.
Не тимчасове. Не політичне. А справжнє.
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🙏 Бог змінив націю. І Він може змінити тебе.
Це не казка. Це не релігійна пропаганда.
Це жива історія, яка продовжується.
Можливо, ти сам зараз у війні -в середині.У тебе втрати.розчарування.втома.Але саме з таких моментів починається нова історія.
Ми сьогодні в Україні там.де Корея була вчора.Але те.що Бог зробив для них-Він ґотовий. зробити і для нас."
Юрій Жолкевский