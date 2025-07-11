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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
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Россия изменила тактику воздушных атак на Киев, - CNN

РФ применила новую тактику для ударов по Киеву

В ночь на 10 июля Киев атаковали сотни российских дронов. Вторую ночь подряд войска РФ применяют новую тактику во время массированных атак.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание CNN.

"Россия в последние недели усилила свои воздушные атаки против Украины, но атака в четверг, похоже, ознаменовала изменение подхода Москвы. Россия запустила 400 беспилотников и 18 ракет, включая восемь баллистических и шесть крылатых ракет, говорится в заметке президента Украины Владимира Зеленского в Telegram", - говорится в материале.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве продолжается ликвидация последствий массированной атаки. Работают верхолазы, следователи и кинологи, - МВД. ВИДЕО

БПЛА летели на разных высотах и атаковали с разных направлений - некоторые сначала облетали столицу, а затем резко меняли направление и двигались к городу.

Журналисты отметили, что дроны и раньше атаковали Киев с разных направлений, пытаясь обойти ПВО. Однако во время атаки в четверг БПЛА одновременно полетели в сторону города, фактически окружив Киев перед атакой.

"Это еще больше усложнило охрану неба над столицей для украинской противовоздушной обороны. Но Воздушные силы Украины заявили, что сбили или обезвредили 382 из 415 воздушных единиц, выпущенных Россией по стране в течение ночи, в том числе все баллистические и крылатые ракеты. Это потрясающий успех, учитывая масштаб атаки, особенно учитывая ограниченный доступ Украины к системам противовоздушной обороны", - пишут авторы.

Напомним, в ночь на 10 июля российские захватчики нанесли комбинированный массированный удар по Киеву дронами и баллистикой. Известно о 2 погибших и 28 пострадавших.

Читайте: Посольство Ватикана в Киеве пострадало в результате атаки РФ. ФОТО

Автор: 

Киев (25857) обстрел (28470) Воздушные атаки на Киев (826) Шахед (1285)


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Топ комментарии
+9
За 3,5 года уже просто пофиг на эти сирены 🤪
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11.07.2025 09:45 Ответить
+8
Тактика терору. І ні, звичайним його важко назвати.
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11.07.2025 09:26 Ответить
+8
Ворог не стоїть на місці і теж розвиває і технології, і тактику їх застосування у своїх злочинних діях...
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11.07.2025 09:28 Ответить
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Яка там ще тактика? Звичайний тероризм.
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11.07.2025 09:19 Ответить
Тактика терору. І ні, звичайним його важко назвати.
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11.07.2025 09:26 Ответить
Ворог не стоїть на місці і теж розвиває і технології, і тактику їх застосування у своїх злочинних діях...
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11.07.2025 09:28 Ответить
Я от не розумію як ви там на фатерлянді виживаете, ця сирена по ночам, як же ж можна зранку на роботу, не ну це капець вопше, ви шановні попросту стальова воля.
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11.07.2025 09:39 Ответить
За 3,5 года уже просто пофиг на эти сирены 🤪
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11.07.2025 09:45 Ответить
Не кажи, спати заважають
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11.07.2025 09:56 Ответить
Мені - ні. ОТ вибухи заважають. Але я потім все одно засинаю.
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11.07.2025 09:59 Ответить
Так, вибухи заважають, а на сірени вже давно всім насрати
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11.07.2025 10:08 Ответить
Панове Костик і Олеґ, дай вам Боже здороввя.
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11.07.2025 10:33 Ответить
Cheers to you sir too.
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11.07.2025 10:37 Ответить
роботу? оптиміст.
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11.07.2025 10:03 Ответить
цн, чому ви пишите "росія" з великої літери? ігноруйте цю країну-терориста.
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11.07.2025 09:46 Ответить
треба в Українсько -...болотний словник внести правки, що т.з. росія перекладається як моковія, росіяни - московити, і тільки так вживати, не визнавати за ними взагалі вживання слів
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11.07.2025 10:58 Ответить
Сирена - це тільки квіточки
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11.07.2025 09:47 Ответить
І навіщо нам ця інформація, напишіть просто ху....лостан діє як звичайно діють терористи вбивають мирне населення. Смерть ху...лу та його зброду. А остальное цікаво тільки спеціалістам з ППО. Дякуємо їм за життя
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11.07.2025 09:55 Ответить
Я, і не тільки я, вже задовбався писати, що поки не буде постійних атак на маацкву то це буде продовжуватися вічно...
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11.07.2025 10:18 Ответить
Не нервуйте так сильно зранку- не дай боже кусок Магенброта в горлі застрягне...Передам ваші вимоги в генштаб..
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11.07.2025 10:39 Ответить
Та ти за своє горло піклуйся, щоб в ньому щось не застрягло...
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11.07.2025 10:43 Ответить
Ну зовсім ви не бережети свої нервові клітини..Попийте цілющої водички в Лейкербаді..чи куди там вам лікарі порекомендують..Нам ніяк не можна втрачати такого цінного аналітика..
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11.07.2025 11:06 Ответить
Та то ти попий краще бояри у своєму мухосранську, свіжезарегане кацапське лайно...
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11.07.2025 11:28 Ответить
Терміново займіться вашим здоров'ям-воно під загрозою..В Цюриху запишіться на курс лікувального масажу- особливо вам підійде інтенсив кібцевої зони..
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11.07.2025 11:46 Ответить
Кацапський ботик, ти такий же тупий як в твій куратор з його методичкою...ну хоч за допомогою Гугла узнав про назви населених пунктів Швейцарії...
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11.07.2025 11:53 Ответить
На фатерлянді відніше, тому евроґей завали пелку,ок
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11.07.2025 10:49 Ответить
Ще одне уойбище вилізло, та іди ти накуй...щось сьогодні на Цензорі навала кацапського лайна під впн...
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11.07.2025 11:30 Ответить
Навала це у вас в штанях- що аж за Альпами волієш "родину любить"...
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11.07.2025 11:50 Ответить
О, як вас кацапів заштормило при одній згадці що потрібно бомбити маацкву...
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11.07.2025 11:55 Ответить
чому ти не зсу?
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11.07.2025 12:16 Ответить
Ото бачив на ютубі як хлопці россікают' на катерах по дніпру,збивают' оті шахеди, оцє життя.
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11.07.2025 10:27 Ответить
можна дійсно розбиратись в тактиці росіян (і шахеди дуже високо, і 90 кг бч, і камери вішають, і місто оточують, і разом з ракетами залітають) . але це все - боротьба з наслідками.

поки єлабуга цілісінька , а москвичі сплять спокійно, з атаками шахедів спокою Україні не буде.
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11.07.2025 10:41 Ответить
Цю єлабугу дістати по-серйозному дуже важко....занадто далеко.
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11.07.2025 11:40 Ответить
Добре що в нас тактика не змінна: асфальт, асфальт, асфальт...
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11.07.2025 12:07 Ответить
 
 