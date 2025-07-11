Россия изменила тактику воздушных атак на Киев, - CNN

В ночь на 10 июля Киев атаковали сотни российских дронов. Вторую ночь подряд войска РФ применяют новую тактику во время массированных атак.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание CNN.

"Россия в последние недели усилила свои воздушные атаки против Украины, но атака в четверг, похоже, ознаменовала изменение подхода Москвы. Россия запустила 400 беспилотников и 18 ракет, включая восемь баллистических и шесть крылатых ракет, говорится в заметке президента Украины Владимира Зеленского в Telegram", - говорится в материале.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве продолжается ликвидация последствий массированной атаки. Работают верхолазы, следователи и кинологи, - МВД. ВИДЕО

БПЛА летели на разных высотах и атаковали с разных направлений - некоторые сначала облетали столицу, а затем резко меняли направление и двигались к городу.

Журналисты отметили, что дроны и раньше атаковали Киев с разных направлений, пытаясь обойти ПВО. Однако во время атаки в четверг БПЛА одновременно полетели в сторону города, фактически окружив Киев перед атакой.

"Это еще больше усложнило охрану неба над столицей для украинской противовоздушной обороны. Но Воздушные силы Украины заявили, что сбили или обезвредили 382 из 415 воздушных единиц, выпущенных Россией по стране в течение ночи, в том числе все баллистические и крылатые ракеты. Это потрясающий успех, учитывая масштаб атаки, особенно учитывая ограниченный доступ Украины к системам противовоздушной обороны", - пишут авторы.

Напомним, в ночь на 10 июля российские захватчики нанесли комбинированный массированный удар по Киеву дронами и баллистикой. Известно о 2 погибших и 28 пострадавших.

Читайте: Посольство Ватикана в Киеве пострадало в результате атаки РФ. ФОТО