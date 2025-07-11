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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
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Удар РФ по Киеву 10 июля: количество пострадавших возросло до 28

Обстрелы Киева 10 июля

Количество пострадавших в результате массированного комбинированного обстрела Киева в ночь на 10 июля возросло до 28.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

"По состоянию на 08:00 количество пострадавших в результате вражеского обстрела 10 июля возросло до 28 человек, среди них уже двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 10 июля российские захватчики нанесли комбинированный массированный удар по Киеву дронами и баллистикой. Есть погибшие и раненые.

В результате ночной массированной атаки на Киев было повреждено помещение "5 канала" и здание Киевской таможни.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посольство Ватикана в Киеве пострадало в результате атаки РФ. ФОТО

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Киев (25857) обстрел (28470) Воздушные атаки на Киев (826)


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10 липня в Україні вперше відзначають День вшанування загиблого медика .

Честь та шана кожному Медику-Захиснику назавжди
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11.07.2025 09:01 Ответить
Цікава думка
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На мою думку доречніше називати днем загиблих медиків, саме в множині, бо це не зібраний образ і не оптовий товар. До нас перекочувало від росіян : "унічтожим кулака", "куплю семечку", памятнік неізвєстному солдату"...

За кожним прізвищем доля цілої родини. Це день героїв медиків, що віддали свої життя за Україну.
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11.07.2025 09:02 Ответить
Боже борони усіх алкозалежних аборіґенов з Сирця де мій фатерлянд, Дніпро і усіх ліотчиков з Южмашавіа, Збройні Сили Украіни, та смерть кацапне.
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11.07.2025 09:18 Ответить
 
 