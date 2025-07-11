Удар РФ по Киеву 10 июля: количество пострадавших возросло до 28

Количество пострадавших в результате массированного комбинированного обстрела Киева в ночь на 10 июля возросло до 28.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

"По состоянию на 08:00 количество пострадавших в результате вражеского обстрела 10 июля возросло до 28 человек, среди них уже двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 10 июля российские захватчики нанесли комбинированный массированный удар по Киеву дронами и баллистикой. Есть погибшие и раненые.

В результате ночной массированной атаки на Киев было повреждено помещение "5 канала" и здание Киевской таможни.

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