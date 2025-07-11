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Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
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Удар РФ по Києву 10 липня: кількість постраждалих зросла до 28

Обстріли Києва 10 Липня

Кількість постраждалих внаслідок масованого комбінованого обстрілу Києва у ніч на 10 липня зросла до 28.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

"Станом на 08:00 кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу 10 липня зросла до 28 людей, серед них вже двоє неповнолітніх", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 10 липня російські загарбники завдали комбінованого масованого удару по Києву дронами й балістикою. Є загиблі та поранені.

Унаслідок нічної масованої атаки на Київ було пошкоджено приміщення "5 каналу" та будівлю Київської митниці.

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Київ (19876) обстріл (29833) Повітряні атаки на Київ (887)


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10 липня в Україні вперше відзначають День вшанування загиблого медика .

Честь та шана кожному Медику-Захиснику назавжди
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11.07.2025 09:01 Відповісти
Цікава думка
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На мою думку доречніше називати днем загиблих медиків, саме в множині, бо це не зібраний образ і не оптовий товар. До нас перекочувало від росіян : "унічтожим кулака", "куплю семечку", памятнік неізвєстному солдату"...

За кожним прізвищем доля цілої родини. Це день героїв медиків, що віддали свої життя за Україну.
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11.07.2025 09:02 Відповісти
Боже борони усіх алкозалежних аборіґенов з Сирця де мій фатерлянд, Дніпро і усіх ліотчиков з Южмашавіа, Збройні Сили Украіни, та смерть кацапне.
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11.07.2025 09:18 Відповісти
 
 