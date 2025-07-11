Удар РФ по Києву 10 липня: кількість постраждалих зросла до 28

Кількість постраждалих внаслідок масованого комбінованого обстрілу Києва у ніч на 10 липня зросла до 28.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

"Станом на 08:00 кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу 10 липня зросла до 28 людей, серед них вже двоє неповнолітніх", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 10 липня російські загарбники завдали комбінованого масованого удару по Києву дронами й балістикою. Є загиблі та поранені.

Унаслідок нічної масованої атаки на Київ було пошкоджено приміщення "5 каналу" та будівлю Київської митниці.

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