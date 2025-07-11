Удар РФ по Києву 10 липня: кількість постраждалих зросла до 28
Кількість постраждалих внаслідок масованого комбінованого обстрілу Києва у ніч на 10 липня зросла до 28.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.
"Станом на 08:00 кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу 10 липня зросла до 28 людей, серед них вже двоє неповнолітніх", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 10 липня російські загарбники завдали комбінованого масованого удару по Києву дронами й балістикою. Є загиблі та поранені.
Унаслідок нічної масованої атаки на Київ було пошкоджено приміщення "5 каналу" та будівлю Київської митниці.
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10 липня в Україні вперше відзначають День вшанування загиблого медика .
Честь та шана кожному Медику-Захиснику назавжди
https://www.facebook.com/tetana.pugac.772067?comment_id=Y29tbWVudDoxMTA3NDkwODgxMjUwNjQzXzEwNTg4ODQ1MDk3NjgzMzg%3D&__cft__[0]=AZUikWWlPjXr7IfLcS1SLx3hhSiBAkCowqrFh7Fpt3ghWU7CRExuyo5HCyzQTchC-bwYMUVgzyH0ZHVCb03SpLXR9LZFDSj9evm3PE4WtG_kshd2tUdt-9HCd6FDs5OkBeNuOWjUDFgFxcL6ln63AXmyRkwXnIjzSQNysea9-UU9W7TjGobZBWQIyc23sHxxP9OZiaA-Snuu5jWhxKqQL1jb&__tn__=R-R Тетяна Пугач
На мою думку доречніше називати днем загиблих медиків, саме в множині, бо це не зібраний образ і не оптовий товар. До нас перекочувало від росіян : "унічтожим кулака", "куплю семечку", памятнік неізвєстному солдату"...
За кожним прізвищем доля цілої родини. Це день героїв медиків, що віддали свої життя за Україну.