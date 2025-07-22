Зеленский на совещании с Умеровым и Ермаком поручил сформировать делегацию для переговоров с РФ. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский провел совещание относительно необходимых Украине результатов переговорной работы.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров доложил о выполнении договоренностей второй встречи с российской стороной в Стамбуле и договоренность о новой встрече в ближайшее время. Украина готова работать максимально продуктивно ради освобождения наших людей из плена и возвращения похищенных детей, а также прекращения убийств и ради подготовки встречи лидеров для реального завершения этой войны. Наша позиция максимально прозрачна. Украина никогда не хотела этой войны, и именно Россия должна завершить войну, которую сама же и начала", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, глава ОП Андрей Ермак доложил о координации нашей дипломатической работы с партнерами в Европе и Соединенных Штатах.

"Я поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Возглавит делегацию Рустем Умеров, в состав делегации войдут представители украинской разведки, МИД Украины и Офиса Президента", - подытожил он.

Также читайте: Обращаюсь к Ермаку - идите в СНБО, только не назначайте туда Умерова, - "слуга народа" Безуглая







