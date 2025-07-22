Зеленский на совещании с Умеровым и Ермаком поручил сформировать делегацию для переговоров с РФ. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский провел совещание относительно необходимых Украине результатов переговорной работы.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров доложил о выполнении договоренностей второй встречи с российской стороной в Стамбуле и договоренность о новой встрече в ближайшее время. Украина готова работать максимально продуктивно ради освобождения наших людей из плена и возвращения похищенных детей, а также прекращения убийств и ради подготовки встречи лидеров для реального завершения этой войны. Наша позиция максимально прозрачна. Украина никогда не хотела этой войны, и именно Россия должна завершить войну, которую сама же и начала", - говорится в сообщении.
По словам Зеленского, глава ОП Андрей Ермак доложил о координации нашей дипломатической работы с партнерами в Европе и Соединенных Штатах.
"Я поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Возглавит делегацию Рустем Умеров, в состав делегации войдут представители украинской разведки, МИД Украины и Офиса Президента", - подытожил он.
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Ну,ось,як кажуть з перших уст-хто керує дипломатичною роботою.
Посаду для Сибіги треба скасувати,або відсторонити,а виділену суму на зарплату глави мзс,перечислювати на закупівлю дронів-щонайменше...
вимушений корчити пику на фотосесіях з зе!гнідою.
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Зєлю геть. Вибори
Приїхав в бригаду, передав хлопцям ништяків, отримав подяку та шеврон бойового підрозділу - ПОВАГА! Тим більше, що в нього в багатьох бригадах служать однопартійці, знайомі, друзі.
А шо цей Нічєгонєдолжен?
Поналіплював тих шевронів по стінах?! Він хоч щось по них розуміє? Його хоч щось з тими підрозділами пов'язує?
В мене онук, 4 рочки, теж любить такі кольорові штуки.
Масовані атаки безпілотників мають "виснажити волю України до боротьби" і змусити Україну піти на поступки заради припинення війни, ідеться в матеріалі газети. Під час атак росіяни також змішують крилаті й балістичні ракети із Shahed, щоб ще більше заплутати ППО.
https://www.ft.com/content/1a19df67-3453-4a16-abf1-9fda36142f4b
Кількість влучань російських дронів, зазначає медіа, сягнула найвищого рівня від початку повномасштабного вторгнення в Україну.
За даними Повітряних сил ЗСУ, у середньому приблизно 15% БПЛА проникали крізь українську протиповітряну оборону в період із квітня до червня 2025 року, порівняно з 5% упродовж попередніх трьох місяців.
Успіх безпілотників демонструє, як "дешева маса може подолати навіть складну і багаторівневу ППО", пише FT. Російські окупанти модифікують іранські ударні дрони типу Shahed, що дає їм змогу літати швидше і виходити за межі досяжності кулеметів, які Україна зазвичай використовує для їхнього збиття.
"Проблема не в тому, що протиповітряна оборона України погіршується. Навпаки, бачимо, що нова тактика роїння і безпілотники тепер літають на більшій висоті, що робить їх ефективнішими", - пояснив спеціаліст Центру стратегічних і міжнародних досліджень Ясір Аталан.
Війська РФ протягом останніх тижнів запускали по Україні дрони "Герань-3" із турбодвигуном, який може літати зі швидкістю до 800 км/год у пікіруванні, додали журналісти, посилаючись на аналітиків.
До речі у ОП немає жодних дипломатичних повноважень... Вони просто офісні подавачі скріпок і паперу. Також в Конституції "делегування повноважень прецедента забороняється"