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Зеленский на совещании с Умеровым и Ермаком поручил сформировать делегацию для переговоров с РФ. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский провел совещание относительно необходимых Украине результатов переговорной работы.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров доложил о выполнении договоренностей второй встречи с российской стороной в Стамбуле и договоренность о новой встрече в ближайшее время. Украина готова работать максимально продуктивно ради освобождения наших людей из плена и возвращения похищенных детей, а также прекращения убийств и ради подготовки встречи лидеров для реального завершения этой войны. Наша позиция максимально прозрачна. Украина никогда не хотела этой войны, и именно Россия должна завершить войну, которую сама же и начала", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, глава ОП Андрей Ермак доложил о координации нашей дипломатической работы с партнерами в Европе и Соединенных Штатах.

"Я поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Возглавит делегацию Рустем Умеров, в состав делегации войдут представители украинской разведки, МИД Украины и Офиса Президента", - подытожил он.

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Зеленский провел совещание с Умеровым и Ермаком Что известно
Зеленский провел совещание с Умеровым и Ермаком Что известно
Зеленский провел совещание с Умеровым и Ермаком Что известно
Зеленский провел совещание с Умеровым и Ермаком Что известно

Автор: 

Зеленский Владимир (21291) Ермак Андрей (1286) Умеров Рустем (621)


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Топ комментарии
+8
три відгодовані гниди
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22.07.2025 11:51 Ответить
+7
три відгодовані пики
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22.07.2025 11:47 Ответить
+6
Цікаво, у одного меня , коли я бачу ці рила, виникає бажання товчить їх, довго та сильно, ногами взутими у чоботи з бугая та підкованими залізом?
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22.07.2025 11:54 Ответить
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патужняцька патужність!
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22.07.2025 11:51 Ответить
Не вистачає олігарха- батька війни Ахмєтова з чашкою кохвію на місці президента в центрі ( ну замість БЄНІ)
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22.07.2025 12:12 Ответить
І зразу їх посадить керуючись власним указом про заборону вести перемовини з Кацапією.
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22.07.2025 11:51 Ответить
"За словами Зеленського, глава ОП Андрій Єрмак доповів про координацію нашої дипломатичної роботи з партнерами у Європі та Сполучених Штатах".
Ну,ось,як кажуть з перших уст-хто керує дипломатичною роботою.
Посаду для Сибіги треба скасувати,або відсторонити,а виділену суму на зарплату глави мзс,перечислювати на закупівлю дронів-щонайменше...
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22.07.2025 11:53 Ответить
Цікаво, у одного меня , коли я бачу ці рила, виникає бажання товчить їх, довго та сильно, ногами взутими у чоботи з бугая та підкованими залізом?
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22.07.2025 11:54 Ответить
це ті хто хоче знову стати янеками
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22.07.2025 11:54 Ответить
А завгосп тут причом
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22.07.2025 11:54 Ответить
У нього найневинніше обличчя...
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22.07.2025 12:17 Ответить
умєров так хотів до родини. чебуреки на брайтон біч продавати, а тут така засада.
вимушений корчити пику на фотосесіях з зе!гнідою.
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22.07.2025 11:55 Ответить
Філія кремля в Україні хоче перемовин з кремлем
~
Зєлю геть. Вибори
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22.07.2025 11:56 Ответить
Кого? Чего? замiсть? Попереджаю, мова не йде про брехуху.
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22.07.2025 12:15 Ответить
А шо, ще не наговорився?
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22.07.2025 11:56 Ответить
Який татарин? Який кацап? Усі троє - махрові, першостатейні євреї!!! В країні, де за чисельністю абсолютно переважає титульна нація - українці - нами керує абсолютна меншість - євреї!
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22.07.2025 12:07 Ответить
я про це казав 18 липня і за це мене цн забанив на 3 доби.
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22.07.2025 12:07 Ответить
От я розумію, Порох!
Приїхав в бригаду, передав хлопцям ништяків, отримав подяку та шеврон бойового підрозділу - ПОВАГА! Тим більше, що в нього в багатьох бригадах служать однопартійці, знайомі, друзі.
А шо цей Нічєгонєдолжен?
Поналіплював тих шевронів по стінах?! Він хоч щось по них розуміє? Його хоч щось з тими підрозділами пов'язує?
В мене онук, 4 рочки, теж любить такі кольорові штуки.
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22.07.2025 12:01 Ответить
Баб Юлька також нiкому, нiчого не винна.
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22.07.2025 12:06 Ответить
FT оцінила ефективність тактики "роїв Shahed", яку почала застосовувати Росія
Масовані атаки безпілотників мають "виснажити волю України до боротьби" і змусити Україну піти на поступки заради припинення війни, ідеться в матеріалі газети. Під час атак росіяни також змішують крилаті й балістичні ракети із Shahed, щоб ще більше заплутати ППО.
https://www.ft.com/content/1a19df67-3453-4a16-abf1-9fda36142f4b

Кількість влучань російських дронів, зазначає медіа, сягнула найвищого рівня від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у середньому приблизно 15% БПЛА проникали крізь українську протиповітряну оборону в період із квітня до червня 2025 року, порівняно з 5% упродовж попередніх трьох місяців.

Успіх безпілотників демонструє, як "дешева маса може подолати навіть складну і багаторівневу ППО", пише FT. Російські окупанти модифікують іранські ударні дрони типу Shahed, що дає їм змогу літати швидше і виходити за межі досяжності кулеметів, які Україна зазвичай використовує для їхнього збиття.

"Проблема не в тому, що протиповітряна оборона України погіршується. Навпаки, бачимо, що нова тактика роїння і безпілотники тепер літають на більшій висоті, що робить їх ефективнішими", - пояснив спеціаліст Центру стратегічних і міжнародних досліджень Ясір Аталан.

Війська РФ протягом останніх тижнів запускали по Україні дрони "Герань-3" із турбодвигуном, який може літати зі швидкістю до 800 км/год у пікіруванні, додали журналісти, посилаючись на аналітиків.
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22.07.2025 12:05 Ответить
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22.07.2025 12:05 Ответить
Тю, та ще "Рiгведи" нам заповiли бога Тримуртi(з хiндi - Бог 3 морди), по-нашому -бог Триглав. Та я не вважаю його слов`янським.
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22.07.2025 12:13 Ответить
Повторюється історія початку 2022 року коли Подоляк казав, що єдина можливість припинення війни, це мині переговори і зустріч президентів для закріплення їх підсумків...
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22.07.2025 12:09 Ответить
на фото 3 розпухші гниди від української крові.
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22.07.2025 12:13 Ответить
3 еврея у руля во время войны. Класс
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22.07.2025 12:13 Ответить
"Справжні українці"проросійський єврей ,росіянин і татарин ось ці люди представляють Україну ,тільки що для них Україна ? місце для свого збагачення і не більше. А про що переговори кацапи вимагають прийняти так званий мемарандум про капітуляцію ,я не чув від президента що б він заявив що він нікололи не погодится торгувати суверенітетом територіями і безпекою України ,а то грають в дурника.
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22.07.2025 12:14 Ответить
Щось це нагадує мені 1930-ті роки...засідання трійки...
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22.07.2025 12:16 Ответить
Блювота zЗЕлена..
До речі у ОП немає жодних дипломатичних повноважень... Вони просто офісні подавачі скріпок і паперу. Також в Конституції "делегування повноважень прецедента забороняється"
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22.07.2025 12:17 Ответить
 
 