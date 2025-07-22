Зеленський на нараді з Умєровим та Єрмаком доручив сформувати делегацію для перемовин з РФ. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо необхідних Україні результатів переговорної роботи.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Секретар РНБО України Рустем Умєров доповів про виконання домовленостей другої зустрічі з російською стороною в Стамбулі та домовленість про нову зустріч найближчим часом. Україна готова працювати максимально продуктивно заради звільнення наших людей з полону та повернення викрадених дітей, а також припинення вбивств і заради підготовки зустрічі лідерів для реального завершення цієї війни. Наша позиція максимально прозора. Україна ніколи не хотіла цієї війни, і саме Росія має завершити війну, яку сама ж і почала", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, глава ОП Андрій Єрмак доповів про координацію нашої дипломатичної роботи з партнерами у Європі та Сполучених Штатах.

"Я доручив сформувати делегацію для перемовин із російською стороною. Очолить делегацію Рустем Умєров, у склад делегації увійдуть представники української розвідки, МЗС України та Офісу Президента", - підсумував він.

Читайте: Зеленський увів у дію рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу. Що воно передбачає?







