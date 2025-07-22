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Новини Фото переговори з РФ
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Зеленський на нараді з Умєровим та Єрмаком доручив сформувати делегацію для перемовин з РФ. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо необхідних Україні результатів переговорної роботи.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Секретар РНБО України Рустем Умєров доповів про виконання домовленостей другої зустрічі з російською стороною в Стамбулі та домовленість про нову зустріч найближчим часом. Україна готова працювати максимально продуктивно заради звільнення наших людей з полону та повернення викрадених дітей, а також припинення вбивств і заради підготовки зустрічі лідерів для реального завершення цієї війни. Наша позиція максимально прозора. Україна ніколи не хотіла цієї війни, і саме Росія має завершити війну, яку сама ж і почала", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, глава ОП Андрій Єрмак доповів про координацію нашої дипломатичної роботи з партнерами у Європі та Сполучених Штатах.

"Я доручив сформувати делегацію для перемовин із російською стороною. Очолить делегацію Рустем Умєров, у склад делегації увійдуть представники української розвідки, МЗС України та Офісу Президента", - підсумував він.

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Зеленський провів нараду з Умєровим та Єрмаком Що відомо
Зеленський провів нараду з Умєровим та Єрмаком Що відомо
Зеленський провів нараду з Умєровим та Єрмаком Що відомо
Зеленський провів нараду з Умєровим та Єрмаком Що відомо

Автор: 

Зеленський Володимир (24803) Єрмак Андрій (1399) Умєров Рустем (708)


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Топ коментарі
+19
Цікаво, у одного меня , коли я бачу ці рила, виникає бажання товчить їх, довго та сильно, ногами взутими у чоботи з бугая та підкованими залізом?
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22.07.2025 11:54 Відповісти
+13
"За словами Зеленського, глава ОП Андрій Єрмак доповів про координацію нашої дипломатичної роботи з партнерами у Європі та Сполучених Штатах".
Ну,ось,як кажуть з перших уст-хто керує дипломатичною роботою.
Посаду для Сибіги треба скасувати,або відсторонити,а виділену суму на зарплату глави мзс,перечислювати на закупівлю дронів-щонайменше...
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22.07.2025 11:53 Відповісти
+12
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22.07.2025 12:05 Відповісти
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патужняцька патужність!
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22.07.2025 11:51 Відповісти
Не вистачає олігарха- батька війни Ахмєтова з чашкою кохвію на місці президента в центрі ( ну замість БЄНІ)
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22.07.2025 12:12 Відповісти
Умєров двічі під розслідуваннями НАБУ ( як голова Держмайна й як міністр оборони - ЗА КОРУПЦІЙНІ ДЄЛІШКІ)
Козир Андрій Борисович - ЛАРЬОЧНИК виросший до сірого кардинала.
актор розважального жанру з юних років під залежністю від ПРодюсерів - вірний підтанцювальщик антимайданних шоу на виборах агента Кремля Януковича ( від партії викормленої батьком війни Ахмєтовим) ...

ОТО ТРІЙЦЯ ПОРЯТУНКУ УКРАЇНИ!!!
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22.07.2025 12:18 Відповісти
І зразу їх посадить керуючись власним указом про заборону вести перемовини з Кацапією.
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22.07.2025 11:51 Відповісти
перемовини в СЕРЕДУ - уряд Єрмака сформований , крісло Умєрову вже нове підставлено ( секретар РНБО під головуванням Єрмака схованого за конституційним Зеленським) - це справді стало можливим на етапі другої половини третього року війни?
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22.07.2025 12:22 Відповісти
"За словами Зеленського, глава ОП Андрій Єрмак доповів про координацію нашої дипломатичної роботи з партнерами у Європі та Сполучених Штатах".
Ну,ось,як кажуть з перших уст-хто керує дипломатичною роботою.
Посаду для Сибіги треба скасувати,або відсторонити,а виділену суму на зарплату глави мзс,перечислювати на закупівлю дронів-щонайменше...
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22.07.2025 11:53 Відповісти
Цікаво, у одного меня , коли я бачу ці рила, виникає бажання товчить їх, довго та сильно, ногами взутими у чоботи з бугая та підкованими залізом?
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22.07.2025 11:54 Відповісти
це ті хто хоче знову стати янеками
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22.07.2025 11:54 Відповісти
А завгосп тут причом
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22.07.2025 11:54 Відповісти
У нього найневинніше обличчя...
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22.07.2025 12:17 Відповісти
умєров так хотів до родини. чебуреки на брайтон біч продавати, а тут така засада.
вимушений корчити пику на фотосесіях з зе!гнідою.
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22.07.2025 11:55 Відповісти
Філія кремля в Україні хоче перемовин з кремлем
~
Зєлю геть. Вибори
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22.07.2025 11:56 Відповісти
Кого? Чего? замiсть? Попереджаю, мова не йде про брехуху.
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22.07.2025 12:15 Відповісти
Уля, Уля, Бздюля... то така сама, а може ще навіть і більша гбешна гнида. чого варте її підхіхікування куйлу, коли той називав Ющенка мазуріком під час нападу ху йла на Грузію. і саме тоді партія Бздюлі не засудила кацапню за вторгнення в Грузію.. виборів хочете. що, знову за ту Бздюлю зібрались голосувати? )
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22.07.2025 12:27 Відповісти
Юля за Залужного
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22.07.2025 12:42 Відповісти
та ну. )) припиніть це своє самонавіювання. і запишіть мої слова на майбутнє. коли будуть вибори, то незважаючи на те буде Залужний балотуватись чи не буде балотуватись у президенти, Бздюлька буде балотуватись 100%. якби вона була справді за Залужного, то пред виборами вона має оголосити, що не буде балотуватись, а своїх прихильників закличе підтримати Залужного. якщо Вона так зробить, то тоді дійсно Вона за Залужного. а Вона таки не зробить так. Тому ваші фантазії про те, що Вона за Залужного фантазіями вашими так і залишаться...
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22.07.2025 13:00 Відповісти
А шо, ще не наговорився?
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22.07.2025 11:56 Відповісти
Який татарин? Який кацап? Усі троє - махрові, першостатейні євреї!!! В країні, де за чисельністю абсолютно переважає титульна нація - українці - нами керує абсолютна меншість - євреї!
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22.07.2025 12:07 Відповісти
це покльоп! Дмиро Гордон каже, що Ермак лишь наполовину еврей.
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22.07.2025 12:23 Відповісти
я про це казав 18 липня і за це мене цн забанив на 3 доби.
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22.07.2025 12:07 Відповісти
От я розумію, Порох!
Приїхав в бригаду, передав хлопцям ништяків, отримав подяку та шеврон бойового підрозділу - ПОВАГА! Тим більше, що в нього в багатьох бригадах служать однопартійці, знайомі, друзі.
А шо цей Нічєгонєдолжен?
Поналіплював тих шевронів по стінах?! Він хоч щось по них розуміє? Його хоч щось з тими підрозділами пов'язує?
В мене онук, 4 рочки, теж любить такі кольорові штуки.
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22.07.2025 12:01 Відповісти
Баб Юлька також нiкому, нiчого не винна.
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22.07.2025 12:06 Відповісти
FT оцінила ефективність тактики "роїв Shahed", яку почала застосовувати Росія
Масовані атаки безпілотників мають "виснажити волю України до боротьби" і змусити Україну піти на поступки заради припинення війни, ідеться в матеріалі газети. Під час атак росіяни також змішують крилаті й балістичні ракети із Shahed, щоб ще більше заплутати ППО.
https://www.ft.com/content/1a19df67-3453-4a16-abf1-9fda36142f4b

Кількість влучань російських дронів, зазначає медіа, сягнула найвищого рівня від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у середньому приблизно 15% БПЛА проникали крізь українську протиповітряну оборону в період із квітня до червня 2025 року, порівняно з 5% упродовж попередніх трьох місяців.

Успіх безпілотників демонструє, як "дешева маса може подолати навіть складну і багаторівневу ППО", пише FT. Російські окупанти модифікують іранські ударні дрони типу Shahed, що дає їм змогу літати швидше і виходити за межі досяжності кулеметів, які Україна зазвичай використовує для їхнього збиття.

"Проблема не в тому, що протиповітряна оборона України погіршується. Навпаки, бачимо, що нова тактика роїння і безпілотники тепер літають на більшій висоті, що робить їх ефективнішими", - пояснив спеціаліст Центру стратегічних і міжнародних досліджень Ясір Аталан.

Війська РФ протягом останніх тижнів запускали по Україні дрони "Герань-3" із турбодвигуном, який може літати зі швидкістю до 800 км/год у пікіруванні, додали журналісти, посилаючись на аналітиків.
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22.07.2025 12:05 Відповісти
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22.07.2025 12:05 Відповісти
Тю, та ще "Рiгведи" нам заповiли бога Тримуртi(з хiндi - Бог 3 морди), по-нашому -бог Триглав. Та я не вважаю його слов`янським.
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22.07.2025 12:13 Відповісти
Повторюється історія початку 2022 року коли Подоляк казав, що єдина можливість припинення війни, це мині переговори і зустріч президентів для закріплення їх підсумків...
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22.07.2025 12:09 Відповісти
на фото 3 розпухші гниди від української крові.
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22.07.2025 12:13 Відповісти
3 еврея у руля во время войны. Класс
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22.07.2025 12:13 Відповісти
"Справжні українці"проросійський єврей ,росіянин і татарин ось ці люди представляють Україну ,тільки що для них Україна ? місце для свого збагачення і не більше. А про що переговори кацапи вимагають прийняти так званий мемарандум про капітуляцію ,я не чув від президента що б він заявив що він нікололи не погодится торгувати суверенітетом територіями і безпекою України ,а то грають в дурника.
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22.07.2025 12:14 Відповісти
Щось це нагадує мені 1930-ті роки...засідання трійки...
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22.07.2025 12:16 Відповісти
Не пiдказуйте, а то до кiнця каденцii зачистять Конституцiю, i не буде за що притягти до вiдповiдальностi.
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22.07.2025 12:20 Відповісти
Які перемовини? Тільки кордони і тільки 1991 року!!!!
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22.07.2025 12:19 Відповісти
Оце новина! Прострочений Президент сів за стіл зі своїм завхозом та секретарем органу без, де юре, повноважень, і сформували делегацію що матиме повноваження здавати Україну і українців, оптом і вроздріб. Потужнемір аж зашкалило.
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22.07.2025 12:19 Відповісти
Жирні пики Умерова та Єрмака як би натякають іноземцям, що нарід Украинїни страждає та потребує негайної гуманітарної та економіічної допомоги.
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22.07.2025 12:21 Відповісти
ці пики - це ілюстрація їхніх офшорних сундуків , котрі репаються від намародереного .
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22.07.2025 12:28 Відповісти
Земерзота маштабує перемогу.
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22.07.2025 12:22 Відповісти
Це мають бути тільки зрадники. Призвища потім усі побачать !
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22.07.2025 12:25 Відповісти
Хоть паржом
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22.07.2025 12:31 Відповісти
Зе-ГНИДИ
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22.07.2025 12:49 Відповісти
А что там думать - иллюзионист,акробат,дрессированные собачки,бородатая женщина,канатоходец,,жонглер и анекдотчик,клоуна не берите уже никто не смеется.
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22.07.2025 13:11 Відповісти
 
 