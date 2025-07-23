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Новости Фото Потери Украины
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Полицейские Александр Хомин и Александр Безпятый погибли при выполнении боевого задания на Донетчине. ФОТО

21 июля во время выполнения боевого задания в Донецкой области получили смертельные ранения от вражеского КАБа полицейские стрелкового батальона полиции Николаевщины - майор полиции Александр Хомин и капитан полиции Александр Беспятый.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Александр Хомин и Александр Безпятый

Как отмечается, правоохранители присоединились в ряды стрелкового батальона, чтобы защищать Украину на самых горячих направлениях.

"Александру Хомину навсегда 43 года. У него остались мать, жена и 13-летняя дочь. Почти 20 лет Александр нес службу в рядах органов внутренних дел. Перед тем, как присоединился к стрелковому батальону, обеспечивал правопорядок и безопасность, работая участковым офицером полиции в г. Новая Одесса", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что Александру Беспятому было всего 39 лет. У него остались родители и жена. Полицейский с 2006 года проходил службу в подразделениях криминальной полиции.

Для коллег и собратьев Александр Хомин и Александр Беспятый навсегда останутся примером отваги, верности долгу, надежности и мужества.

Полицейская семья в трауре в связи с невосполнимой утратой.

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Нацполиция (16651) Донецкая область (10295) потери (4488)


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23.07.2025 16:02 Ответить
 
 