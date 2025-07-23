Поліцейські Олександр Хомин та Олександр Безп’ятий загинули під час виконання бойового завдання на Донеччині. ФОТО

21 липня під час виконання бойового завдання на Донеччині отримали смертельні поранення від ворожої КАБ поліцейські стрілецького батальйону поліції Миколаївщини - майор поліції Олександр Хомин та капітан поліції Олександр Безп’ятий.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, правоохоронці приєдналися до лав стрілецького батальйону, щоб захищати Україну на найгарячіших напрямках.

"Олександру Хомину назавжди 43 роки. У нього залишились матір, дружина та 13-річна донька. Майже 20 років Олександр ніс службу у лавах органів внутрішніх справ. Перед тим, як приєднався до стрілецького батальйону, забезпечував правопорядок та безпеку, працюючи дільничним офіцером поліції у м. Нова Одеса", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що Олександру Безп’ятому було лише 39 років. У нього залишились батьки та дружина. Поліцейський з 2006 року проходив службу в підрозділах кримінальної поліції.

Для колег та побратимів Олександр Хомин та Олександр Безп’ятий назавжди залишаться прикладом відваги, вірності обов’язку, надійності та мужності.

Поліцейська родина у жалобі через непоправну втрату.