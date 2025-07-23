РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11453 посетителя онлайн
Новости Фото Визит главы МИД Израиля в Киев
910 22

Глава МИД Израиля Саар встретился с Зеленским в Киеве. ФОТО

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, который находится с визитом в Киеве, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом в телеграм сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что стороны обсудили иранскую угрозу и двусторонние отношения.

"На встрече с президентом Зеленским министр иностранных дел Гидеон Саар обсудил двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке, включая иранскую угрозу", - сказано в сообщении.

встреча

встреча

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прибыл с официальным визитом в Киев во вторник, 22 июля.

Читайте также: Глава МИД Израиля Саар прибыл с визитом в Киев

Автор: 

визит (3134) Зеленский Владимир (21299) Израиль (2080) Бродский посол (35)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
гідеон саар привіз гарантію на притулок, чи просто приїхав попіздити, те се?
показать весь комментарий
23.07.2025 17:44 Ответить
+3
Під час зустрічі Зеленський ніяковів, час від часу поправляючи корону на голові🤴
показать весь комментарий
23.07.2025 17:44 Ответить
+3
Нехай забере його назавжди з собою в Ізраїль!
показать весь комментарий
23.07.2025 17:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленський - мені не ворог. Бо Зеленський мені - у його ж квартальному стилі каламбурячи - це просто ссущій пустяк. Натомість усі ті, що віддали за нього свої голоси на минулих виборах, - вони мені вороги поголовно.
показать весь комментарий
23.07.2025 17:43 Ответить
І ???
показать весь комментарий
23.07.2025 17:51 Ответить
ви як пізнє боржомі
показать весь комментарий
23.07.2025 17:57 Ответить
гідеон саар привіз гарантію на притулок, чи просто приїхав попіздити, те се?
показать весь комментарий
23.07.2025 17:44 Ответить
Саар приїхав попіздити? Він нічого красти не буде! Він приїхав ********* або *********. Іди до школи вчитись!
показать весь комментарий
23.07.2025 19:11 Ответить
Під час зустрічі Зеленський ніяковів, час від часу поправляючи корону на голові🤴
показать весь комментарий
23.07.2025 17:44 Ответить
рояль у вигляді посла Ізраїлю - хто ще зіграє зараз роль роялю?
показать весь комментарий
23.07.2025 17:45 Ответить
невже сонцесяйний домовлявся про політичний притулок
показать весь комментарий
23.07.2025 17:47 Ответить
а як же....
показать весь комментарий
23.07.2025 17:52 Ответить
Радше посол приїхав обговорити політичний притулок своєї держави в разі тотального газавату арабів.
показать весь комментарий
23.07.2025 17:53 Ответить
Може дізнався про множинне громадянство...треба ж знати скільки паспортів друкувати...
показать весь комментарий
23.07.2025 18:06 Ответить
батьки ж там
Я все думала дивлячись на лікаваніє ********* на план від типу Трампа про 50 днів ...
так учорашні канікули Палати та ВР після перевороту в Україні все розставив по місцях.ВОВКА вирішував прямо вчора у трійці ЄРМАК -УМЄРОВ - вова про перемовини Умєрова вже затра а увечері підписав закон з Кремля про НАБУ та САП....

Посла не призначали поки Умєров потрібний у Стамбулі... Трамп знав план хйла?
показать весь комментарий
23.07.2025 17:56 Ответить
Нехай забере його назавжди з собою в Ізраїль!
показать весь комментарий
23.07.2025 17:47 Ответить
Відміняй закон зеленський-,якщо ні то тебе чекає доля януковича
показать весь комментарий
23.07.2025 17:53 Ответить
Свій до свого по своє...
показать весь комментарий
23.07.2025 17:57 Ответить
Цікаві переговори...До складу обох делегацій входять особи однієї нації і одного громадянства...
показать весь комментарий
23.07.2025 17:58 Ответить
Розповідає, як отруїли нетаньяху
показать весь комментарий
23.07.2025 18:01 Ответить
шлімазл, де наші системи ППО? Чи знов Україна не так у ООН проголосувала?
показать весь комментарий
23.07.2025 18:02 Ответить
Скоро навезе своїх земляків а то в Умані уже непоміщаються
показать весь комментарий
23.07.2025 18:12 Ответить
Друзі, не чіпайте євреїв. Вони дуже розумні люди. І вміють воювати. проте наш Лідор (чи єврей, чи підпасок, чи рояліст кварталу) абсолютно тупа істота. Істота, зауважу, не людина. Мені шкода євреїв, що вони змушені спілкуватись з істотою. Бо він самопроголосив себе представником українського народу. Щоб класти у кишені допомогу партнерів. Собі та його пАмощьніков.
показать весь комментарий
23.07.2025 18:25 Ответить
наверно привёз "железный кумпол" , ведь мышибратя - адиннарот !!!
показать весь комментарий
23.07.2025 18:38 Ответить
 
 