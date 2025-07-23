Глава МИД Израиля Саар встретился с Зеленским в Киеве. ФОТО
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, который находится с визитом в Киеве, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом в телеграм сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что стороны обсудили иранскую угрозу и двусторонние отношения.
"На встрече с президентом Зеленским министр иностранных дел Гидеон Саар обсудил двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке, включая иранскую угрозу", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прибыл с официальным визитом в Киев во вторник, 22 июля.
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+3 Begemot Pepa
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Я все думала дивлячись на лікаваніє ********* на план від типу Трампа про 50 днів ...
так учорашні канікули Палати та ВР після перевороту в Україні все розставив по місцях.ВОВКА вирішував прямо вчора у трійці ЄРМАК -УМЄРОВ - вова про перемовини Умєрова вже затра а увечері підписав закон з Кремля про НАБУ та САП....
Посла не призначали поки Умєров потрібний у Стамбулі... Трамп знав план хйла?