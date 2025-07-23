Глава МЗС Ізраїлю Саар зустрівся із Зеленським у Києві. ФОТО
Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар, який перебуває з візитом у Києві, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це в телеграм повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що сторони обговорили іранську загрозу та двосторонні відносини.
"На зустрічі з президентом Зеленським міністр закордонних справ Гідеон Саар обговорив двосторонні відносини та ситуацію на Близькому Сході, включаючи іранську загрозу", - сказано в повідомленні.
Раніше повідомлялся, що міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар прибув із офіційним візитом до Києва у вівторок, 22 липня.
Топ коментарі
+3 Потужний Гарант
показати весь коментар23.07.2025 17:44 Відповісти Посилання
+3 Погрібний Олександр
показати весь коментар23.07.2025 17:47 Відповісти Посилання
+2 Begemot Pepa
показати весь коментар23.07.2025 17:44 Відповісти Посилання
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Я все думала дивлячись на лікаваніє ********* на план від типу Трампа про 50 днів ...
так учорашні канікули Палати та ВР після перевороту в Україні все розставив по місцях.ВОВКА вирішував прямо вчора у трійці ЄРМАК -УМЄРОВ - вова про перемовини Умєрова вже затра а увечері підписав закон з Кремля про НАБУ та САП....
Посла не призначали поки Умєров потрібний у Стамбулі... Трамп знав план хйла?