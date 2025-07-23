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Новини Фото Візит глави МЗС Ізраїлю до Києва
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Глава МЗС Ізраїлю Саар зустрівся із Зеленським у Києві. ФОТО

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар, який перебуває з візитом у Києві, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це в телеграм повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сторони обговорили іранську загрозу та двосторонні відносини.

"На зустрічі з президентом Зеленським міністр закордонних справ Гідеон Саар обговорив двосторонні відносини та ситуацію на Близькому Сході, включаючи іранську загрозу", - сказано в повідомленні.

зустріч

зустріч

Раніше повідомлялся, що міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар прибув із офіційним візитом до Києва у вівторок, 22 липня.

Читайте також: Глава МЗС Ізраїлю Саар прибув із візитом до Києва

Автор: 

візит (1637) Зеленський Володимир (24812) Ізраїль (1809) Бродський посол (42)


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Топ коментарі
+3
Під час зустрічі Зеленський ніяковів, час від часу поправляючи корону на голові🤴
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23.07.2025 17:44 Відповісти
+3
Нехай забере його назавжди з собою в Ізраїль!
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23.07.2025 17:47 Відповісти
+2
гідеон саар привіз гарантію на притулок, чи просто приїхав попіздити, те се?
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23.07.2025 17:44 Відповісти
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Зеленський - мені не ворог. Бо Зеленський мені - у його ж квартальному стилі каламбурячи - це просто ссущій пустяк. Натомість усі ті, що віддали за нього свої голоси на минулих виборах, - вони мені вороги поголовно.
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23.07.2025 17:43 Відповісти
І ???
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23.07.2025 17:51 Відповісти
Дамы и господа представляю вам битву века на территории Украины с одной стороны исламисты джихадисты обличённые погонами СБУ,ГПУ, НПУ, НАБУ, НАЗК… представляющие террористическую группировку ИГ с другой стороны украинский мальчик в трусиках засидевшийся в девственниках! Делайте ваши ставки дамы и господа кто кого? Кто Ког выпхнет на фронт, выпхнет из жизни, выпхнет из Украины! Остаться должен только Один! Уважаемые дамы и господа.
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23.07.2025 18:08 Відповісти
ви як пізнє боржомі
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23.07.2025 17:57 Відповісти
гідеон саар привіз гарантію на притулок, чи просто приїхав попіздити, те се?
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23.07.2025 17:44 Відповісти
Під час зустрічі Зеленський ніяковів, час від часу поправляючи корону на голові🤴
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23.07.2025 17:44 Відповісти
рояль у вигляді посла Ізраїлю - хто ще зіграє зараз роль роялю?
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23.07.2025 17:45 Відповісти
невже сонцесяйний домовлявся про політичний притулок
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23.07.2025 17:47 Відповісти
а як же....
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23.07.2025 17:52 Відповісти
Радше посол приїхав обговорити політичний притулок своєї держави в разі тотального газавату арабів.
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23.07.2025 17:53 Відповісти
Може дізнався про множинне громадянство...треба ж знати скільки паспортів друкувати...
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23.07.2025 18:06 Відповісти
батьки ж там
Я все думала дивлячись на лікаваніє ********* на план від типу Трампа про 50 днів ...
так учорашні канікули Палати та ВР після перевороту в Україні все розставив по місцях.ВОВКА вирішував прямо вчора у трійці ЄРМАК -УМЄРОВ - вова про перемовини Умєрова вже затра а увечері підписав закон з Кремля про НАБУ та САП....

Посла не призначали поки Умєров потрібний у Стамбулі... Трамп знав план хйла?
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23.07.2025 17:56 Відповісти
Нехай забере його назавжди з собою в Ізраїль!
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23.07.2025 17:47 Відповісти
Відміняй закон зеленський-,якщо ні то тебе чекає доля януковича
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23.07.2025 17:53 Відповісти
Свій до свого по своє...
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23.07.2025 17:57 Відповісти
Цікаві переговори...До складу обох делегацій входять особи однієї нації і одного громадянства...
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23.07.2025 17:58 Відповісти
Розповідає, як отруїли нетаньяху
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23.07.2025 18:01 Відповісти
шлімазл, де наші системи ППО? Чи знов Україна не так у ООН проголосувала?
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23.07.2025 18:02 Відповісти
Скоро навезе своїх земляків а то в Умані уже непоміщаються
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23.07.2025 18:12 Відповісти
Друзі, не чіпайте євреїв. Вони дуже розумні люди. І вміють воювати. проте наш Лідор (чи єврей, чи підпасок, чи рояліст кварталу) абсолютно тупа істота. Істота, зауважу, не людина. Мені шкода євреїв, що вони змушені спілкуватись з істотою. Бо він самопроголосив себе представником українського народу. Щоб класти у кишені допомогу партнерів. Собі та його пАмощьніков.
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23.07.2025 18:25 Відповісти
наверно привёз "железный кумпол" , ведь мышибратя - адиннарот !!!
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23.07.2025 18:38 Відповісти
 
 