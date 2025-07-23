Глава МЗС Ізраїлю Саар зустрівся із Зеленським у Києві. ФОТО

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар, який перебуває з візитом у Києві, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це в телеграм повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сторони обговорили іранську загрозу та двосторонні відносини.

"На зустрічі з президентом Зеленським міністр закордонних справ Гідеон Саар обговорив двосторонні відносини та ситуацію на Близькому Сході, включаючи іранську загрозу", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялся, що міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар прибув із офіційним візитом до Києва у вівторок, 22 липня.

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