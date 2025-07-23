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Новости Фото Ликвидация независимости НАБУ и САП
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"Руки прочь от НАБУ и САП": в Житомире люди протестуют против закона №12414. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером среды, 23 июля, в Житомире люди вышли на акцию против закона №12414, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Фотографии с акции в соцсети фейсбук опубликовала Светлана Самарская, информирует Цензор.НЕТ.

"Житомир. Люблю. Зеленский, еще никто не начинал "шатать власть". Не доводи. Не соблазняй", - подписала фотографии Самарская.

протест в Житомире

протест в Житомире

протест в Житомире

Участники акции демонстрировали плакаты с надписями "Руки прочь от НАБУ и САП", "Предательство народа", "Не трогайте наше НАБУ".

протест в Житомире

протест в Житомире

протест в Житомире

протест в Житомире

Смотрите также: "Народ - не лох!": в Харькове проходит акция против законопроекта по НАБУ и САП. ВИДЕО

НАБУ (4344) Житомир (693) САП (2182) Житомирская область (1424) Житомирский район (25)


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Топ комментарии
+7
Трохи кумарить ця підміна понять. Отой Руслан Сєнтябрєвіч Махамарадусілов, торгуючих коноплею на роботі, який навіть українську не осилив на держслужбі - оце те НАБУ руки від якого "геть"? Серйозно? Чи той що збив жінку на переході і йому за те ******? Від цього руки геть? Якийсь дурдом чесне слово.
Закон має бути відізвано, але прошерстити ту публіку теж треба...
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23.07.2025 22:06 Ответить
+4
дуже дякую!
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23.07.2025 22:02 Ответить
+3
Підтримую
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23.07.2025 22:13 Ответить
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Для тих, хто у 2019 році голосував за Зе - пісня!

https://www.youtube.com/watch?v=o5NH2yKhl1M
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23.07.2025 21:51 Ответить
а хто автори цього закону?
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23.07.2025 21:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_76is2-NAOc

можна тепер поржить - вовка злякався закон відкликають
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23.07.2025 21:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BpJfYkbSH30&t=211s

година тому ЗЕЛЕНСЬКИЙ ДАВ ЗАДНЮ! ЗЛЯКАЛИСЯ міжнародників і протестів! "Канікули" в Раді ВІДМІНЯЮТЬСЯ нардеп Жалізняк
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23.07.2025 22:01 Ответить
Особисто Зеленський через своїх депутатів "Слуга народу" та бувших депутатів ОПЗЖ.
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23.07.2025 21:59 Ответить
Та ті ж, що розмінували Чонгар,- зуб даю... арахамова 😝😝😝😝😜🤪
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23.07.2025 22:00 Ответить
Ініціатори законопроекту:

https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19860 Павлюк Максим Васильович (IX скликання),https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19846 Медяник В'ячеслав Анатолійович (IX скликання),https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19595 Бакумов Олександр Сергійович (IX скликання),https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19856 Мінько Сергій Анатолійович (IX скликання)

Головний комітет:

Іонушас С. К. Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності

Інші комітети:

Завітневич О. М. Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки

Задорожний А. В. Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин

Потураєв М. Р. Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики

Маслов Д. В. Комітет Верховної Ради України з питань правової політики

Підласа Р. А. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету

Радіна А. О. Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики

Климпуш-Цинцадзе І. О. Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу
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23.07.2025 22:00 Ответить
дуже дякую!
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23.07.2025 22:02 Ответить
Головне ЯК СЕБЕ СПАЛИЛИ ЮЛЯ та взагалі МАРОДЕРНЯ - хй їй перевибори
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23.07.2025 22:03 Ответить
Трохи кумарить ця підміна понять. Отой Руслан Сєнтябрєвіч Махамарадусілов, торгуючих коноплею на роботі, який навіть українську не осилив на держслужбі - оце те НАБУ руки від якого "геть"? Серйозно? Чи той що збив жінку на переході і йому за те ******? Від цього руки геть? Якийсь дурдом чесне слово.
Закон має бути відізвано, але прошерстити ту публіку теж треба...
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23.07.2025 22:06 Ответить
Підтримую
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23.07.2025 22:13 Ответить
Ще не вечір--слідство і суд покаже ну а по допомозі батьку продати товар--казочка для лохів.
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23.07.2025 22:35 Ответить
Да як були дебілами так і лишились,а щож вам хорошого зробило НАБУ,що годами розводняком займалось,пакували собі кармани,да вам зараз гривень по 500 дасть,да балом править сатана.
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23.07.2025 22:17 Ответить
тупая зелёная продажная дебилина ты
Всеволод Князєв (голова Верховного Суду)

•Підкреслюю: якби НАБУ і САП підпорядковувались «на всі 100% своєму» генпрокурору, ми б навіть не дізналися про ці історії:

Сергій Кузьміних (СН, Житомирщина)

• 2021 - отримання 558 000 ₴ хабаря за тендер.

• 28 січня 2022 - затримання «на гарячому».

• 2022 - досудове розслідування завершене, справа передана до ВАКС.

• Станом на 2024 - під судом, вироку ще немає.

Анатолій Гунько (СН, нардеп)

• 2023 - хабар 85 000 $ за виділення земельних ділянок.

• Підозра, затримання, запобіжний захід.

• 2025 - вирок: 7 років ув'язнення і конфіскація.

Віктор Бондар (СН, нардеп)

• 2025 - заволодіння 140 млн ₴ на закупівлях «Укрзалізниці».

• Підозра у січні 2025, справа вже в суді.

Ірина Кормишкіна (Колишня Аллахвердієва, СН, нардепка)

2021-2022 - незаконне збагачення на понад 20 млн ₴ (купівля будинку)

Жовтень 2024 - підозра, запобіжний засіб - особиста порука

Справа в провадженні ВАКС, вироку ще немає

Андрій Одарченко (СН, Харків)

• 2023 - спроба підкупу биткоїном (~50 000 $) посадовця Держреконструкції.

• Справу завершили у січні 2024, передано до суду.

Микола Задорожній (СН, Сумщина)

• 2023-2024 - вимагання 3,4 млн ₴ за «не заважання» тендеру водогону.

• 2024 - підозра, сплачена застава, справа в процесі слідства.

Олег Татаров (заступник керівника ОП) - махінації з експертизами для УкрБуд.

2021 - справу забрали з НАБУ і закрили через СБУ. Тобто, класика.

Денис Комарницький (КМДА, смотрящий за Києвом від ОП) - афери із землею. 2025 - після обшуків втік з України.

Ніколай Чаус, екссуддя Дніпровського райсуду Києва

- Спійманий на хабарі $150 000 у 2016 році, затриманий детективами НАБУ під час отримання грошей. Справу довели у 2021, активне розслідування щодо його втечі до Криму. Засуджений у 2023 до 10 років в'язниці.

Олександр Тупицький, колишній глава Конституційного Суду

- НАБУ фіксувало розмови та аудіодокази щодо зловживань у КСУ, спроба затримати його справу успіхом не увінчалась. Проти нього США ввели санкції за корупцію.

Ольга Стефанішина - ексвіцепрем'єрка

САП відкрила справу за можливі зловживання в АРМА, пов'язані з її колишнім чоловіком. Провадження порушено в червні 2025, підозри ще немає.

Вадим Альперін (бізнесмен)

Схема: хабар $800 000 детективу НАБУ.

Затримання - листопад 2019, вийшов під заставу, справа в ВАКС.

Андрій Смирнов (ексзаст. голови ОПУ) - травень 2024 - підозра у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн, внесено заставу в $250 000

Артем Шило (радник ОП) - квітень 2024 - викрито схему розкрадання 94,8 млн грн для УЗ при закупівлі трансформаторів

Микола Солський (ексмін. агрополітики) - квітень 2024 - підозра у крадіжці землі на 291 млн грн, намагався захопити ще на 190 млн грн

Олександр Юрченко, депутат від «Слуги народу», у 2020 році був викритий НАБУ у справі про хабар $13 000 за внесення правок до закону про «зелений тариф» і планування $200 000 для підкупу комітету Ради. У 2021 справу передано до ВАКС, вироку досі немає.

Олександр Трухін, депутат від «Слуги народу», у 2021 році після ДТП намагався підкупити поліцейських. У 2022 НАБУ і САП повідомили йому про підозру, а у 2023 Трухін визнав провину, уклав угоду зі слідством, сплатив 6 млн грн на ЗСУ та 68 тис. грн штрафу. ВАКС затвердив угоду, тюремного покарання не призначено.

Людмила Марченко, депутатка від «Слуги народу», у 2023 році стала фігуранткою справи НАБУ і САП про 11 300 $ хабаря за сприяння у виїзді через «Шлях». Під час обшуку її зафільмували, як вона, будучи вагітною, викидає гроші через паркан. У грудні 2023 обвинувальний акт передано до ВАКС, вироку поки немає.

Геннадій Касай, народний депутат від «Слуги народу», фігурує у справі НАБУ та САП щодо корупції в оборонній сфері. У 2024 році підозру отримав його помічник Дмитро Пархісенко, який, за версією слідства, сприяв реалізації схеми через зв'язки в Міноборони. Сам Касай фігурує в матеріалах справи, триває розслідування, вироків поки немає.

Олексій Чернишов, колишній міністр розвитку громад та територій і тимчасовий глава Нафтогазу, у червні 2025 року отримав підозру від НАБУ і САП у масштабній корупційній справі: його звинувачують в умисному заниженні вартості земель, які мали використовуватися для забудови, в результаті чого державі завдано шкоди у понад ₴1 млрд, а він власноруч отримав хабар із знижкою на нерухомість приблизно на ₴14,5 млн. Влітку 2025 суд заборонив йому виїзд за кордон та обрав заставу в ₴120 млн.
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23.07.2025 22:44 Ответить
 
 