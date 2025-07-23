"Руки прочь от НАБУ и САП": в Житомире люди протестуют против закона №12414. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером среды, 23 июля, в Житомире люди вышли на акцию против закона №12414, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Фотографии с акции в соцсети фейсбук опубликовала Светлана Самарская, информирует Цензор.НЕТ.

"Житомир. Люблю. Зеленский, еще никто не начинал "шатать власть". Не доводи. Не соблазняй", - подписала фотографии Самарская.

Участники акции демонстрировали плакаты с надписями "Руки прочь от НАБУ и САП", "Предательство народа", "Не трогайте наше НАБУ".

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