"Народ - не лох!": в Харькове продолжается акция против законопроекта о НАБУ и САП. ВИДЕО
Вечером 23 июля в Харькове проходит мирная акция протеста против законопроекта №12414.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Люди скандируют: "Народ - не лох!".
Напомним вечером среды, 23 июля, в ряде городов Украины снова начались протесты против закона, который лишает независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Топ комментарии
+15 Галина Боброва #582785
показать весь комментарий23.07.2025 21:41 Ответить Ссылка
+11 Andrijmak63
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+10 Погрібний Олександр
показать весь комментарий23.07.2025 21:46 Ответить Ссылка
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Вы невероятные!!!
обосралися - нардеп ів відкликають підпис відкликають
На жаль, результати виборів 2019 року не дуже підтверджують цю тезу!
- дуже спірне твердження , бо поки люди за них мітингують - вони вже домовились ...а нород знову розвели -
НАБУ та САП готові долучитися до підготовки законопроєкту Зеленського, який усуне правові ризики, - заява
В Україні актуально у всі часи!
https://www.youtube.com/watch?v=o5NH2yKhl1M
Хіба що...гм...лох занадто м'яко сказано .