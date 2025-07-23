"Народ - не лох!": в Харькове продолжается акция против законопроекта о НАБУ и САП. ВИДЕО

Вечером 23 июля в Харькове проходит мирная акция протеста против законопроекта №12414.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Люди скандируют: "Народ - не лох!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы поддерживаем народ Украины, но это не является карт-бланшем для любых действий власти, - Чехия (обновлено)

Напомним вечером среды, 23 июля, в ряде городов Украины снова начались протесты против закона, который лишает независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.