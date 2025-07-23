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Новости Видео Ликвидация независимости НАБУ и САП
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"Народ - не лох!": в Харькове продолжается акция против законопроекта о НАБУ и САП. ВИДЕО

Вечером 23 июля в Харькове проходит мирная акция протеста против законопроекта №12414.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Люди скандируют: "Народ - не лох!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы поддерживаем народ Украины, но это не является карт-бланшем для любых действий власти, - Чехия (обновлено)

Напомним вечером среды, 23 июля, в ряде городов Украины снова начались протесты против закона, который лишает независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

акция (2431) НАБУ (4344) Харьков (7677) САП (2182) Харьковская область (1323) Харьковский район (449)


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Топ комментарии
+15
Харьковчане, восхищаюсь вашей стойкостью!
Вы невероятные!!!
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23.07.2025 21:41 Ответить
+11
Даремно зелений довів стан речей до того що люди вийшли на вулицю. Прозріння для сонцеликого буде важким і гірким. І придворні лакеї на кшталт Арахамії не врятують.
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23.07.2025 21:43 Ответить
+10
"Народ - не лох!"
На жаль, результати виборів 2019 року не дуже підтверджують цю тезу!
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23.07.2025 21:46 Ответить
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Харьковчане, восхищаюсь вашей стойкостью!
Вы невероятные!!!
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23.07.2025 21:41 Ответить
Вийшло багато молоді (сам бачив). Для них Зєльонкін уже 0 без палички.
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23.07.2025 22:20 Ответить
Даремно зелений довів стан речей до того що люди вийшли на вулицю. Прозріння для сонцеликого буде важким і гірким. І придворні лакеї на кшталт Арахамії не врятують.
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23.07.2025 21:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BpJfYkbSH30&t=208s

обосралися - нардеп ів відкликають підпис відкликають
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23.07.2025 21:44 Ответить
ПС. Аби СБУ не розігнали хвилю що то все рука-нога кремля.
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23.07.2025 21:44 Ответить
"Народ - не лох!"
На жаль, результати виборів 2019 року не дуже підтверджують цю тезу!
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23.07.2025 21:46 Ответить
Народ лох! Народ проголосував у 2019 році у тому числі за відрубані руки корупціонерів.
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23.07.2025 21:47 Ответить
Люди скандують: "Народ - не лох!".
- дуже спірне твердження , бо поки люди за них мітингують - вони вже домовились ...а нород знову розвели -
НАБУ та САП готові долучитися до підготовки законопроєкту Зеленського, який усуне правові ризики, - заява
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23.07.2025 21:53 Ответить
Это коллективное бессознательное протестует. Они вышли на протест с требованием закончить войну. НАБУ и САП повод, но не причина.
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23.07.2025 21:54 Ответить
кацап-пнх.
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23.07.2025 21:56 Ответить
какой смысл протестовать за какое то набу, когда война идёт. а то что бабы на протест вышли - вообще хохма. они требуют вернуть домой мужей!
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23.07.2025 21:58 Ответить
кацап-пнх.
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23.07.2025 22:01 Ответить
чо ты Иванович. у тебя папа русский и хочешь ему миллион подарить!
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23.07.2025 22:05 Ответить
кацап-пнх. у мене мій дід горлянки різав твоїм дідам нквдістам
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23.07.2025 22:08 Ответить
а я їх внучькам дебілам задньопривідним як і ти.
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23.07.2025 22:09 Ответить
Из Праги фапая по клавиатуре. знаем мы таких. под прокси схоронился.
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23.07.2025 22:11 Ответить
кацап-пнх.
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23.07.2025 22:13 Ответить
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23.07.2025 22:14 Ответить
Дурню, це в московщині було б 'какое -то'. Україна - не Росія. В нас 'баб' нема. Є жінки, молодиці, дівчата. Які ж ви, кацапи, тупі. Крім самих себе нікого не розумієте.
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23.07.2025 22:43 Ответить
Та він же для цього сьогодні зареєструвався тут, а ти його одразу й...за рускім корабльом! А ще його треба в бан одразу.
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23.07.2025 21:59 Ответить
а ты из Лондона? скорее сам забененый.
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23.07.2025 22:04 Ответить
Ні, швондєр, я з Одеси.
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23.07.2025 22:10 Ответить
Передивився НТВ?
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23.07.2025 22:00 Ответить
Ну представьте в Германии в 1945 выйдут протестовать против НАБУ, когда русские под Берлином. Смешно. То же и там. Это скрытый антивоенный пикет.
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23.07.2025 22:02 Ответить
а хто такі ці рюськіє7 у вас навідь своєї області на росії не має. а у євреїв є.
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23.07.2025 22:19 Ответить
Для тих, хто у 2019 році голосував за Зе - пісня!....
В Україні актуально у всі часи!

https://www.youtube.com/watch?v=o5NH2yKhl1M
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23.07.2025 21:54 Ответить
Ні-ні, не лох, за махаматрасулів біжить протестувать, аж з ніг збивається.Шабунін , як прапор боротьби.
Хіба що...гм...лох занадто м'яко сказано .
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23.07.2025 21:56 Ответить
Здається мені що ці акції це тільки початок, продовження настане і буде більш ефектним...
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23.07.2025 21:57 Ответить
Дай то бог, каштани на Хрещатику заждались
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23.07.2025 22:01 Ответить
Кого зачекалися, тебе?
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23.07.2025 22:07 Ответить
Здається мені, що якщо, ти будеш дуже багато базікати, то твоє майбутнє буде не дуже. М'яко кажучи.
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23.07.2025 22:11 Ответить
Де, хоч один плакат, кого довели до суду, і посадили? НАБУ, САП та ВАКС що робили десять років?
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23.07.2025 22:01 Ответить
Пустишки. Але "рукі прочь".. І шось шахєди сьогодні не летять. Совпадєніє?
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23.07.2025 22:44 Ответить
Не лох? А шо було в 2019-му? Голобородько сдЄлал всьЄх.
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23.07.2025 22:10 Ответить
Тепер набу і сап потрібно буде доводити людям що вони не дарма отримують зарплату платників податків
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23.07.2025 22:12 Ответить
Вірно. А не розповідати, які вони незалежні.
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23.07.2025 22:14 Ответить
Адміни!!! Друзі, агов!! Подивіться скільки ботви "бахтеяров" і Ко. повилазило! І реєстрація у всіх у них - сьогодні! Комусь в ОПі стало дуже сумно, так сумно, шо аж "кушать нє хочєтся"! Ото вони запустили сюди рій навозних мух!
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23.07.2025 22:16 Ответить
Ти не базікай багато, а покажи, що зробило твоє набу за десять років. Чухан ****.
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23.07.2025 22:23 Ответить
Напевно не мух,а Гнид (по С.Петлюрі)
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23.07.2025 22:26 Ответить
Це ще шо за дурдомовець? Ти звідки виліз, пол?
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23.07.2025 22:33 Ответить
Адміни, рятуйте мене, я не знаю що сказати))) Я сидів собі, як щур, десь у лайні, і тихенько собі чекав, свій "любимИй руській мИр". А тут якісь БухтЕярови, мене лякають))) Я аж трохи сцикнув)))
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23.07.2025 22:31 Ответить
Агов, ти де, перелякане?
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23.07.2025 22:35 Ответить
Народ лох, бо обрали лоха. Жіночки в ютубах та тік токах пишуть що пишаються молоддю яка вийшла на протест в такий важкий час. Ми вже це проходили двічі. Спочатку виходили, на наступних виборах голосували за овоча/клоуна. Сміливість є, мізків нема. Наступимо і втретє на ті ж граблі.
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23.07.2025 22:37 Ответить
Лох не лох---но чертополох. Тогда когда эти две конторы запускали, народ орал что сколько можно плодить бабло с бюджета палить? Забыли? Так напомню. Упущено всё. Полное отсутствие реформы основной судебно-правовой системы и породило правовой беспредел среди органов МВД, прокуратуры и подобных. Судов и судей особенно. И конечно этническая древняя хуторянская манера не соблюдать закон любой хоть убей! Теперь проще устроить Варфоломеевскую ночь, метод Саши Белого применить. И последнее---аксиома абсолютная. Любая взятка всегда начинается от самого низу. А не наоборот, как многим кажется.
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23.07.2025 22:43 Ответить
 
 