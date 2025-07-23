"Народ - не лох!": в Харкові триває акція проти законопроєкту щодо НАБУ та САП. ВIДЕО
Ввечері 23 липня в Харкові відбувається мирна акція протесту проти законопроєкту №12414.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Люди скандують: "Народ - не лох!".
Нагадаємо ввечері середи, 23 липня, у низці міст України знову розпочалися протести проти закону, який позбавляє незалежності Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
Топ коментарі
+16 Галина Боброва #582785
показати весь коментар23.07.2025 21:41 Відповісти Посилання
+11 Andrijmak63
показати весь коментар23.07.2025 21:43 Відповісти Посилання
+10 Погрібний Олександр
показати весь коментар23.07.2025 21:46 Відповісти Посилання
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Вы невероятные!!!
Але тих дурисвітів все одно треба час від часу виганяти й міняти. А Зєльонкін вирішив, що його "один" термін - не президентський, а пересидентський (тобто вічний).
І його треба гнати поганою мітлою, бо буде ще більша біда, ніж є.
обосралися - нардеп ів відкликають підпис відкликають
На жаль, результати виборів 2019 року не дуже підтверджують цю тезу!
- дуже спірне твердження , бо поки люди за них мітингують - вони вже домовились ...а нород знову розвели -
НАБУ та САП готові долучитися до підготовки законопроєкту Зеленського, який усуне правові ризики, - заява
В Україні актуально у всі часи!
https://www.youtube.com/watch?v=o5NH2yKhl1M
Хіба що...гм...лох занадто м'яко сказано .
Цей самий народ у 2019 своїми руками обрав на виборах свою майбутню долю, причому
аж три рази, - на президентських, парламентських, місцевих!
Й навіть коли їм в голос казали, Ви - лохи, на що Ви ведетесь, за кого Ви голосуєте, він же нездара, клоун, авантюрист та шахрай, у відповідь була лише лайка, образи, та відповідь: "... він такий як ми, ми такий як він"! Отже все ж таки Ви - ЛОХИ!