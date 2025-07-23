"Народ - не лох!": в Харкові триває акція проти законопроєкту щодо НАБУ та САП. ВIДЕО

Ввечері 23 липня в Харкові відбувається мирна акція протесту проти законопроєкту №12414.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Люди скандують: "Народ - не лох!".

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Нагадаємо ввечері середи, 23 липня, у низці міст України знову розпочалися протести проти закону, який позбавляє незалежності Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.