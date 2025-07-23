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Новини Відео Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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"Народ - не лох!": в Харкові триває акція проти законопроєкту щодо НАБУ та САП. ВIДЕО

Ввечері 23 липня в Харкові відбувається мирна акція протесту проти законопроєкту №12414.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Люди скандують: "Народ - не лох!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми підтримуємо народ України, але це не є карт-бланшем для будь-яких дій влади, - Чехія (оновлено)

Нагадаємо ввечері середи, 23 липня, у низці міст України знову розпочалися протести проти закону, який позбавляє незалежності Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Автор: 

акція (1467) НАБУ (5217) Харків (5800) САП (2339) Харківська область (1338) Харківський район (455)


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Топ коментарі
+16
Харьковчане, восхищаюсь вашей стойкостью!
Вы невероятные!!!
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23.07.2025 21:41 Відповісти
+11
Даремно зелений довів стан речей до того що люди вийшли на вулицю. Прозріння для сонцеликого буде важким і гірким. І придворні лакеї на кшталт Арахамії не врятують.
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23.07.2025 21:43 Відповісти
+10
"Народ - не лох!"
На жаль, результати виборів 2019 року не дуже підтверджують цю тезу!
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23.07.2025 21:46 Відповісти
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Харьковчане, восхищаюсь вашей стойкостью!
Вы невероятные!!!
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23.07.2025 21:41 Відповісти
Вийшло багато молоді (сам бачив). Для них Зєльонкін уже 0 без палички.
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23.07.2025 22:20 Відповісти
А хто для них не нуль?
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23.07.2025 23:07 Відповісти
Того не скажу. І не впевнений, що нарід знову не поведеться на чергового дурисвіта.

Але тих дурисвітів все одно треба час від часу виганяти й міняти. А Зєльонкін вирішив, що його "один" термін - не президентський, а пересидентський (тобто вічний).

І його треба гнати поганою мітлою, бо буде ще більша біда, ніж є.
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23.07.2025 23:14 Відповісти
Даремно зелений довів стан речей до того що люди вийшли на вулицю. Прозріння для сонцеликого буде важким і гірким. І придворні лакеї на кшталт Арахамії не врятують.
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23.07.2025 21:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BpJfYkbSH30&t=208s

обосралися - нардеп ів відкликають підпис відкликають
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23.07.2025 21:44 Відповісти
ПС. Аби СБУ не розігнали хвилю що то все рука-нога кремля.
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23.07.2025 21:44 Відповісти
"Народ - не лох!"
На жаль, результати виборів 2019 року не дуже підтверджують цю тезу!
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23.07.2025 21:46 Відповісти
Народ лох! Народ проголосував у 2019 році у тому числі за відрубані руки корупціонерів.
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23.07.2025 21:47 Відповісти
Люди скандують: "Народ - не лох!".
- дуже спірне твердження , бо поки люди за них мітингують - вони вже домовились ...а нород знову розвели -
НАБУ та САП готові долучитися до підготовки законопроєкту Зеленського, який усуне правові ризики, - заява
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23.07.2025 21:53 Відповісти
Дурню, це в московщині було б 'какое -то'. Україна - не Росія. В нас 'баб' нема. Є жінки, молодиці, дівчата. Які ж ви, кацапи, тупі. Крім самих себе нікого не розумієте.
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23.07.2025 22:43 Відповісти
Та він же для цього сьогодні зареєструвався тут, а ти його одразу й...за рускім корабльом! А ще його треба в бан одразу.
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23.07.2025 21:59 Відповісти
Ні, швондєр, я з Одеси.
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23.07.2025 22:10 Відповісти
Передивився НТВ?
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23.07.2025 22:00 Відповісти
а хто такі ці рюськіє7 у вас навідь своєї області на росії не має. а у євреїв є.
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23.07.2025 22:19 Відповісти
Для тих, хто у 2019 році голосував за Зе - пісня!....
В Україні актуально у всі часи!

https://www.youtube.com/watch?v=o5NH2yKhl1M
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23.07.2025 21:54 Відповісти
Ні-ні, не лох, за махаматрасулів біжить протестувать, аж з ніг збивається.Шабунін , як прапор боротьби.
Хіба що...гм...лох занадто м'яко сказано .
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23.07.2025 21:56 Відповісти
Здається мені що ці акції це тільки початок, продовження настане і буде більш ефектним...
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23.07.2025 21:57 Відповісти
Дай то бог, каштани на Хрещатику заждались
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23.07.2025 22:01 Відповісти
Кого зачекалися, тебе?
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23.07.2025 22:07 Відповісти
Здається мені, що якщо, ти будеш дуже багато базікати, то твоє майбутнє буде не дуже. М'яко кажучи.
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23.07.2025 22:11 Відповісти
Де, хоч один плакат, кого довели до суду, і посадили? НАБУ, САП та ВАКС що робили десять років?
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23.07.2025 22:01 Відповісти
Пустишки. Але "рукі прочь".. І шось шахєди сьогодні не летять. Совпадєніє?
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23.07.2025 22:44 Відповісти
Не лох? А шо було в 2019-му? Голобородько сдЄлал всьЄх.
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23.07.2025 22:10 Відповісти
Тепер набу і сап потрібно буде доводити людям що вони не дарма отримують зарплату платників податків
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23.07.2025 22:12 Відповісти
Вірно. А не розповідати, які вони незалежні.
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23.07.2025 22:14 Відповісти
Ти не базікай багато, а покажи, що зробило твоє набу за десять років. Чухан ****.
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23.07.2025 22:23 Відповісти
достатньо того, що зе-кума за сраку взяли, 2 тижні по європам микався і тут ще тиждень діареєю мучився з переляку. І по тій швидкості, з якою набу знищували, таких діарейних було чимало.
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23.07.2025 23:03 Відповісти
Напевно не мух,а Гнид (по С.Петлюрі)
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23.07.2025 22:26 Відповісти
Це ще шо за дурдомовець? Ти звідки виліз, пол?
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23.07.2025 22:33 Відповісти
Агов, ти де, перелякане?
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23.07.2025 22:35 Відповісти
Народ лох, бо обрали лоха. Жіночки в ютубах та тік токах пишуть що пишаються молоддю яка вийшла на протест в такий важкий час. Ми вже це проходили двічі. Спочатку виходили, на наступних виборах голосували за овоча/клоуна. Сміливість є, мізків нема. Наступимо і втретє на ті ж граблі.
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23.07.2025 22:37 Відповісти
Лох не лох---но чертополох. Тогда когда эти две конторы запускали, народ орал что сколько можно плодить бабло с бюджета палить? Забыли? Так напомню. Упущено всё. Полное отсутствие реформы основной судебно-правовой системы и породило правовой беспредел среди органов МВД, прокуратуры и подобных. Судов и судей особенно. И конечно этническая древняя хуторянская манера не соблюдать закон любой хоть убей! Теперь проще устроить Варфоломеевскую ночь, метод Саши Белого применить. И последнее---аксиома абсолютная. Любая взятка всегда начинается от самого низу. А не наоборот, как многим кажется.
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23.07.2025 22:43 Відповісти
За це і люблю Харків - не дивлячись на кацапську владу і завезене з кацапії після Голодомору насєлєния, яке дає на всіх виборах 80% геподопо-подібним покидькам, українці-харківці дають їм просратися і без бою не віддадуть Харків кацапні та їх внутрішнім прихвостням! І пам'ятаємо, хто вніс ***** в історію навічно!
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23.07.2025 22:58 Відповісти
Мабуть все ж таки гасло "Народ - не лох"явно дуже перебільшене!
Цей самий народ у 2019 своїми руками обрав на виборах свою майбутню долю, причому
аж три рази, - на президентських, парламентських, місцевих!
Й навіть коли їм в голос казали, Ви - лохи, на що Ви ведетесь, за кого Ви голосуєте, він же нездара, клоун, авантюрист та шахрай, у відповідь була лише лайка, образи, та відповідь: "... він такий як ми, ми такий як він"! Отже все ж таки Ви - ЛОХИ!
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23.07.2025 23:15 Відповісти
 
 