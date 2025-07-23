"Руки геть від НАБУ і САП": у Житомирі люди протестують проти закону №12414. ФОТОрепортаж

Ввечері середи, 23 липня, у Житомирі люди вийшли на акцію проти закону №12414, який фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Світлини з акції у соцмережі фейсбук опублікувала Світлана Самарська, інформує Цензор.НЕТ.

"Житомир. Люблю. Зеленський, ще ніхто не починав "шатать власть". Не доводь. Не спокушай", - підписала світлини Самарська.

Учасники акції демонстрували плакати з надписами "Руки геть від НАБУ та САП", "Зрада народу", "Не чіпайте наше НАБУ".

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