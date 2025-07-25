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Взрыв в многоэтажке российского Саратова: четверо погибших. ВИДЕО+ФОТО
В одной из многоэтажек российского Саратова взорвался газ, в результате чего часть дома обрушилась.
Об этом сообщили российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
По данным пропагандистов, в результате взрыва 4 человека погибли.
Топ комментарии
+21 Jolli Rabbit
показать весь комментарий25.07.2025 14:56 Ответить Ссылка
+16 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий25.07.2025 14:56 Ответить Ссылка
+13 Психиатрическая больница No1
показать весь комментарий25.07.2025 14:57 Ответить Ссылка
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https://www.youtube.com/watch?v=Hh1d-IJXu-E Ось так би луснуло у точці мавзолея крупського.
На уліцах Саратого... (с)
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для них такий безлад і руїни то норма
Все у них крадене, нічого свого !