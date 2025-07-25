РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10830 посетителей онлайн
Новости Фото Взрывы в россии
3 906 37

Взрыв в многоэтажке российского Саратова: четверо погибших. ВИДЕО+ФОТО

В одной из многоэтажек российского Саратова взорвался газ, в результате чего часть дома обрушилась.

Об этом сообщили российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным пропагандистов, в результате взрыва 4 человека погибли.

Смотрите: В оккупированном Донецке восемь прилетов: "В районе шахты Засядько сильное попадание". ВИДЕО

Газ взорвался в доме российского Саратова
Газ взорвался в доме российского Саратова
Газ взорвался в доме российского Саратова
Газ взорвался в доме российского Саратова
Газ взорвался в доме российского Саратова

Автор: 

взрыв (6859) россия (96672)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+21
Ось так повинен виглядати весь саратів. Тоді швидко настане мир.
показать весь комментарий
25.07.2025 14:56 Ответить
+16
українські беспілотніки нервово курять...

.
показать весь комментарий
25.07.2025 14:56 Ответить
+13
Де ви там людей знайшли?
показать весь комментарий
25.07.2025 14:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
українські беспілотніки нервово курять...

.
показать весь комментарий
25.07.2025 14:56 Ответить
Найкраще гупають кацапські добрива.
https://www.youtube.com/watch?v=Hh1d-IJXu-E Ось так би луснуло у точці мавзолея крупського.
показать весь комментарий
25.07.2025 15:21 Ответить
Ось так повинен виглядати весь саратів. Тоді швидко настане мир.
показать весь комментарий
25.07.2025 14:56 Ответить
а чому тільки саратов, я не згодна..., всі міста на рашкє повинні так виглядати, хотіли війни - отримайте..., ось вона така, й щоб кожен божий день...
показать весь комментарий
25.07.2025 15:14 Ответить
*****. ********* *****
показать весь комментарий
25.07.2025 14:56 Ответить
Агнєй так много золотих
На уліцах Саратого... (с)
показать весь комментарий
25.07.2025 14:56 Ответить
Ну, по перше, це красиво.
показать весь комментарий
25.07.2025 14:57 Ответить
люди не постраждали... бо на паРашє їх нєт
показать весь комментарий
25.07.2025 14:57 Ответить
Де ви там людей знайшли?
показать весь комментарий
25.07.2025 14:57 Ответить
От прям зразу всі кацапські СМІ: вибухнув газ. Звідкіля знають? Чи прикривають якусь хєрню?
показать весь комментарий
25.07.2025 14:58 Ответить
Просто газа много у них...
показать весь комментарий
25.07.2025 15:01 Ответить
Саратовський цукорок Ver.2.0
показать весь комментарий
25.07.2025 15:02 Ответить
Та гексоген вони у підвалах ховають..а це - кілька дебілів щось розбирали, щоб рибу глушити
.
показать весь комментарий
25.07.2025 15:25 Ответить
самі саратовці називають своє місто - Засратов.
для них такий безлад і руїни то норма
показать весь комментарий
25.07.2025 15:06 Ответить
То вони казахстанський Саритау так перейменували.
Все у них крадене, нічого свого !
показать весь комментарий
25.07.2025 16:19 Ответить
Зверніть увагу на рух камери на першому відео.
показать весь комментарий
25.07.2025 15:06 Ответить
Фсб відрапортувало, що навчання пройшли успішно
показать весь комментарий
25.07.2025 15:10 Ответить
НеЄ-оселя.
показать весь комментарий
25.07.2025 15:14 Ответить
Є-хлопОк
показать весь комментарий
25.07.2025 15:47 Ответить
Мало. Цим падлюкам завжди буде мало
показать весь комментарий
25.07.2025 15:17 Ответить
яка краса !
показать весь комментарий
25.07.2025 15:18 Ответить
Разів 10 передивилась😊😻
показать весь комментарий
25.07.2025 15:32 Ответить
Ви, шановна, явно відноситесь до великої спільноти поціновувачів прекрасного в світі...
показать весь комментарий
25.07.2025 16:12 Ответить
показать весь комментарий
25.07.2025 15:20 Ответить
І це тільки початок.....
показать весь комментарий
25.07.2025 15:21 Ответить
Прямо сльози від сміху навертаються.
показать весь комментарий
25.07.2025 15:34 Ответить
Тримайте себе в руках...
показать весь комментарий
25.07.2025 16:13 Ответить
Видать кацапский ******* перепутал сковородку с противотанковой миной жаря яйца.
показать весь комментарий
25.07.2025 15:42 Ответить
Яка сумна новина
показать весь комментарий
25.07.2025 15:46 Ответить
Город Засратов - в нем живут засраты!
показать весь комментарий
25.07.2025 15:50 Ответить
Може таки засранці?
показать весь комментарий
25.07.2025 16:19 Ответить
в Саратові вибухнув газ. А нам воно нащо знати? Нам уперто дають новини з болот, щоб не забували про братів наших старших, щоб бути у курсі як там живе рассєюшка. Може ще державну жалобу на 3 доби оголосити?
показать весь комментарий
25.07.2025 16:07 Ответить
То був не газ, то був вибух кацапських пуканів. )
показать весь комментарий
25.07.2025 16:17 Ответить
Ну, газ, так газ - нам всё равно.
показать весь комментарий
25.07.2025 16:23 Ответить
 
 