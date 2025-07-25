В оккупированном Донецке восемь прилетов: "В районе шахты Засядько сильное попадание". ВИДЕО

В оккупированном Донецке прогремели взрывы и начался пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи из оккупированного города публикуются в соцсетях. На записях видно сильное задымление. Авторы публикации утверждают, что речь идет о восьми прилетах по местам дислокации оккупантов.

"Донецк. Киевский район. Сейчас. Восемь попаданий по месту базирования оккупантов и железнодорожной инфраструктуре. Все в цель", - отмечается в комментарии к одному из видео.

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