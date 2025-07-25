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Новости Видео Взрывы в Донецке
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В оккупированном Донецке восемь прилетов: "В районе шахты Засядько сильное попадание". ВИДЕО

В оккупированном Донецке прогремели взрывы и начался пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи из оккупированного города публикуются в соцсетях. На записях видно сильное задымление. Авторы публикации утверждают, что речь идет о восьми прилетах по местам дислокации оккупантов.

"Донецк. Киевский район. Сейчас. Восемь попаданий по месту базирования оккупантов и железнодорожной инфраструктуре. Все в цель", - отмечается в комментарии к одному из видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Житель оккупированного Донецка показал городской балконный "водопровод": "Спасибо, Россия!". ВИДЕО

Автор: 

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"сільноє попо-даніє" це добре.
Слава ЗСУ!
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25.07.2025 10:06 Ответить
Донбілі бонбас...
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25.07.2025 10:13 Ответить
И начало задымление обломков.
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25.07.2025 10:47 Ответить
Ну це порівняно мало з того що рашисти запускають по наших містах.
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25.07.2025 11:09 Ответить
Данбят, чи шолі!?
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25.07.2025 11:39 Ответить
В четыре смычка!
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25.07.2025 11:47 Ответить
********* на шахте сделали засядьку, но их расшифровали! 👌
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25.07.2025 11:46 Ответить
А підстанції?
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25.07.2025 12:33 Ответить
"легендарная" шахта....сразу картинка с тв с детства про аварии на засядько
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25.07.2025 12:34 Ответить
 
 