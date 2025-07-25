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Новини Відео Вибухи у Донецьку
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В окупованому Донецьку вісім прильотів: "В районе шахты Засядько сильное попадание". ВIДЕО

В окупованому Донецьку пролунали вибухи та почалася пожежа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи із окупованого міста публікуються в соцмережах. На записах видно сильне задимлення. Автори публікації стверджують, що йдеться про вісім прильотів по місцям дислокації окупантів.

"Донецьк. Київський район. Зараз. Вісім влучань по місцю базування окупантів та залізничної інфраструктурі. Все в ціль", - зазначається у коментарі до одного із відео.

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Автор: 

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"сільноє попо-даніє" це добре.
Слава ЗСУ!
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25.07.2025 10:06 Відповісти
Донбілі бонбас...
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25.07.2025 10:13 Відповісти
И начало задымление обломков.
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25.07.2025 10:47 Відповісти
Ну це порівняно мало з того що рашисти запускають по наших містах.
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25.07.2025 11:09 Відповісти
 
 