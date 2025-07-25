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В окупованому Донецьку вісім прильотів: "В районе шахты Засядько сильное попадание". ВIДЕО
В окупованому Донецьку пролунали вибухи та почалася пожежа.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи із окупованого міста публікуються в соцмережах. На записах видно сильне задимлення. Автори публікації стверджують, що йдеться про вісім прильотів по місцям дислокації окупантів.
"Донецьк. Київський район. Зараз. Вісім влучань по місцю базування окупантів та залізничної інфраструктурі. Все в ціль", - зазначається у коментарі до одного із відео.
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