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Новини Фото Вибухи у Росії
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Вибух у багатоповерхівці російського Саратова: четверо загиблих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В одній із багатоповерхівок російського Саратова вибухнув газ, внаслідок чого частина будинку обвалилася.

Про це повідомили російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними пропагандистів, внаслідок вибуху 4 людини загинули.

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Газ вибухнув в будинку російського Саратова
Газ вибухнув в будинку російського Саратова
Газ вибухнув в будинку російського Саратова
Газ вибухнув в будинку російського Саратова
Газ вибухнув в будинку російського Саратова

Автор: 

вибух (4571) росія (66849)


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Топ коментарі
+4
українські беспілотніки нервово курять...

.
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25.07.2025 14:56 Відповісти
+2
Ось так повинен виглядати весь саратів. Тоді швидко настане мир.
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25.07.2025 14:56 Відповісти
+2
Де ви там людей знайшли?
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25.07.2025 14:57 Відповісти
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українські беспілотніки нервово курять...

.
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25.07.2025 14:56 Відповісти
Найкраще гупають кацапські добрива.
https://www.youtube.com/watch?v=Hh1d-IJXu-E Ось так би луснуло у точці мавзолея крупського.
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25.07.2025 15:21 Відповісти
Ось так повинен виглядати весь саратів. Тоді швидко настане мир.
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25.07.2025 14:56 Відповісти
а чому тільки саратов, я не згодна..., всі міста на рашкє повинні так виглядати, хотіли війни - отримайте..., ось вона така, й щоб кожен божий день...
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25.07.2025 15:14 Відповісти
*****. ********* *****
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25.07.2025 14:56 Відповісти
Агнєй так много золотих
На уліцах Саратого... (с)
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25.07.2025 14:56 Відповісти
Ну, по перше, це красиво.
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25.07.2025 14:57 Відповісти
люди не постраждали... бо на паРашє їх нєт
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25.07.2025 14:57 Відповісти
Де ви там людей знайшли?
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25.07.2025 14:57 Відповісти
От прям зразу всі кацапські СМІ: вибухнув газ. Звідкіля знають? Чи прикривають якусь хєрню?
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25.07.2025 14:58 Відповісти
Просто газа много у них...
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25.07.2025 15:01 Відповісти
Саратовський цукорок Ver.2.0
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25.07.2025 15:02 Відповісти
самі саратовці називають своє місто - Засратов.
для них такий безлад і руїни то норма
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25.07.2025 15:06 Відповісти
Зверніть увагу на рух камери на першому відео.
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25.07.2025 15:06 Відповісти
Фсб відрапортувало, що навчання пройшли успішно
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25.07.2025 15:10 Відповісти
НеЄ-оселя.
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25.07.2025 15:14 Відповісти
Коллеги, приветствую!
Как понять что меня забанили и ГДЕ прочитать причину? Есть тут такие уведомления гдето ?
Иногда замечаю что даже лайки не работают, а при попытке написать выскакивает надпись "вас було заблоковано адміністратором".
Чудная фигня и не ясно что причиной...
Может я ТЦК оскорбил делом или словом, или у модераторов тонкая натура, мучаются от евфемизмов?))
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25.07.2025 15:16 Відповісти
Мало. Цим падлюкам завжди буде мало
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25.07.2025 15:17 Відповісти
яка краса !
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25.07.2025 15:18 Відповісти
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25.07.2025 15:20 Відповісти
І це тільки початок.....
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25.07.2025 15:21 Відповісти
 
 