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Вибух у багатоповерхівці російського Саратова: четверо загиблих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В одній із багатоповерхівок російського Саратова вибухнув газ, внаслідок чого частина будинку обвалилася.
Про це повідомили російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
За даними пропагандистів, внаслідок вибуху 4 людини загинули.
Топ коментарі
+4 Алекс Мышкевич
показати весь коментар25.07.2025 14:56 Відповісти Посилання
+2 Jolli Rabbit
показати весь коментар25.07.2025 14:56 Відповісти Посилання
+2 Психиатрическая больница No1
показати весь коментар25.07.2025 14:57 Відповісти Посилання
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https://www.youtube.com/watch?v=Hh1d-IJXu-E Ось так би луснуло у точці мавзолея крупського.
На уліцах Саратого... (с)
для них такий безлад і руїни то норма
Как понять что меня забанили и ГДЕ прочитать причину? Есть тут такие уведомления гдето ?
Иногда замечаю что даже лайки не работают, а при попытке написать выскакивает надпись "вас було заблоковано адміністратором".
Чудная фигня и не ясно что причиной...
Может я ТЦК оскорбил делом или словом, или у модераторов тонкая натура, мучаются от евфемизмов?))