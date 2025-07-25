Оккупанты атаковали Никопольский район беспилотниками и артиллерией: повреждены предприятие, газопроводы и ЛЭП. ФОТОрепортаж
В течение дня 25 июля российские войска наносили удары по Никопольскому району Днепропетровской области с использованием беспилотников и артиллерии, в результате чего есть разрушения.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, от вражеских атак страдали Никополь, Марганецкая, Червоногригорьевская и Покровская громады.
В результате обстрелов загорелся частный дом, еще четыре - побиты. Повреждены коммунальное предприятие, авто, линии электропередач и газопроводы.
Сообщается, что обошлось без погибших и пострадавших.
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