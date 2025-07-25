РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11137 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Никопольщины
247 0

Оккупанты атаковали Никопольский район беспилотниками и артиллерией: повреждены предприятие, газопроводы и ЛЭП. ФОТОрепортаж

В течение дня 25 июля российские войска наносили удары по Никопольскому району Днепропетровской области с использованием беспилотников и артиллерии, в результате чего есть разрушения.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, от вражеских атак страдали Никополь, Марганецкая, Червоногригорьевская и Покровская громады.

В результате обстрелов загорелся частный дом, еще четыре - побиты. Повреждены коммунальное предприятие, авто, линии электропередач и газопроводы.

Также читайте: Вражескую пехоту фиксируют в Дачном на Днепропетровщине, Силы обороны стабилизируют ситуацию, - СМИ

Сообщается, что обошлось без погибших и пострадавших.

Обстрелы Никопольского района 25 июля
Обстрелы Никопольского района 25 июля
Обстрелы Никопольского района 25 июля
Обстрелы Никопольского района 25 июля
Обстрелы Никопольского района 25 июля
Обстрелы Никопольского района 25 июля

Автор: 

обстрел (28691) Никополь (1118) Днепропетровская область (4270) Никопольский район (342)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 