Окупанти атакували Нікопольщину безпілотниками та артилерією: пошкоджено підприємство, газогони та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 25 липня російські війська завдавали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області із використанням безпілотників та артилерії, унаслідок чого є руйнування.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, від ворожих атак потерпали Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади.
Унаслідок обстрілів зайнявся приватний будинок, ще чотири – побиті. Пошкоджені й комунальне підприємство, авто, лінії електропередач та газогони.
Повідомляється, що минулося без загиблих і постраждалих.
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