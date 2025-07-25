Окупанти атакували Нікопольщину безпілотниками та артилерією: пошкоджено підприємство, газогони та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 25 липня російські війська завдавали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області із використанням безпілотників та артилерії, унаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, від ворожих атак потерпали Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади.



Унаслідок обстрілів зайнявся приватний будинок, ще чотири – побиті. Пошкоджені й комунальне підприємство, авто, лінії електропередач та газогони.

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Повідомляється, що минулося без загиблих і постраждалих.











