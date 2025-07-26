РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9813 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы гражданской инфраструктуры
1 955 16

Не может быть никакой тишины в ответ на российский террор, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью россияне нанесли комбинированный удар - не может быть никакой тишины в ответ. Российские военные предприятия, логистика, аэропорты должны чувствовать, что война имеет для них реальные последствия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмм-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Ночью россияне нанесли комбинированный удар: ракеты, в частности баллистика, дроны. Били по линии Сумщина - Харьковщина - Днепровщина.

Спасатели сразу отреагировали. Я благодарен за эту неизменную оперативность помощи нашим людям. Есть раненые в результате российского удара. К сожалению, также есть погибшие. Мои соболезнования", - говорится в заметке.

Зеленский отметил, что не может быть никакой тишины в ответ на такие удары, и украинские дальнобойные дроны это обеспечивают.

"Российские военные предприятия, российская логистика, российские аэропорты должны чувствовать, что российская же война имеет для них реальные последствия. Меткость наших дронов, ежедневный характер украинских ответов - это один из тех аргументов, которые точно приблизят мир", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг нанес комбинированный удар по Днепру и области: один погибший (обновлено). ФОТОрепортаж

Ночной обстрел 26 июля
Ночной обстрел 26 июля
Ночной обстрел 26 июля
Ночной обстрел 26 июля

Автор: 

Днепр (4480) Запорожье (2722) обстрел (28706) Харьков (7688) Запорожская область (3340) Днепропетровская область (4273) Харьковская область (1337) Днепровский район (137) Запорожский район (189) Харьковский район (463)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
Так само як не можу бути тиші у відповідь на Zелений терор та безпредел з корупцією.
дЕрьмака на...уй!
показать весь комментарий
26.07.2025 10:06 Ответить
+11
Клоунадай нехай займаєтся а не війной, бо все пішло через сраку коли він та дЕрьмак пхнули всвої брудні рила у справи військові.
показать весь комментарий
26.07.2025 10:07 Ответить
+4
оце правильно-війною займайся а не корупцією і кришуванням своїх менеджерів і узурпацією влади
показать весь комментарий
26.07.2025 09:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
оце правильно-війною займайся а не корупцією і кришуванням своїх менеджерів і узурпацією влади
показать весь комментарий
26.07.2025 09:57 Ответить
Клоунадай нехай займаєтся а не війной, бо все пішло через сраку коли він та дЕрьмак пхнули всвої брудні рила у справи військові.
показать весь комментарий
26.07.2025 10:07 Ответить
💯
показать весь комментарий
26.07.2025 11:50 Ответить
щас, ця бамбіна ЗЄля всіх язиком забамбіт та залоскоче

.
показать весь комментарий
26.07.2025 12:09 Ответить
Так само як не можу бути тиші у відповідь на Zелений терор та безпредел з корупцією.
дЕрьмака на...уй!
показать весь комментарий
26.07.2025 10:06 Ответить
...тричі !

.
показать весь комментарий
26.07.2025 12:10 Ответить
https://www.rbc.ua/rus/news/polshchi-znayshli-sklad-zi-zbroeyu-ka-mala-1749063228.html
Все що потрібно знати, про лицемірство цього хрипатого поца....
показать весь комментарий
26.07.2025 10:16 Ответить
от і я думаю - на жодний терор влади в Україні має бути відпoвідь.
а хлопці як стояли так і будуть стояти.
показать весь комментарий
26.07.2025 10:19 Ответить
ну а як вже зелені всіх зовсім допечють?
2-3 батальна їх всіх заспокоять...
показать весь комментарий
26.07.2025 10:20 Ответить
По белгороду треба за Харків бити!
показать весь комментарий
26.07.2025 10:28 Ответить
По мАсквє та пітєру!!!
показать весь комментарий
26.07.2025 10:32 Ответить
Там мірниє люді!
показать весь комментарий
26.07.2025 10:32 Ответить
Мудак ти Вова!Де те,чим ти вихвалявся,красуючись,записуючи свій гундосий відосик.Звучало що буде жорстка помста,зеркальна відповідь.Російською для тебе красивіше звучить СВОЛОЧЬ!
показать весь комментарий
26.07.2025 10:42 Ответить
- Мовчати не будемо! Ударимо по терору Кацапії більш потужними текстами у гундовідосиках! Відправити
показать весь комментарий
26.07.2025 11:02 Ответить
 
 