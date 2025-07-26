Не может быть никакой тишины в ответ на российский террор, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью россияне нанесли комбинированный удар - не может быть никакой тишины в ответ. Российские военные предприятия, логистика, аэропорты должны чувствовать, что война имеет для них реальные последствия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмм-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Ночью россияне нанесли комбинированный удар: ракеты, в частности баллистика, дроны. Били по линии Сумщина - Харьковщина - Днепровщина.
Спасатели сразу отреагировали. Я благодарен за эту неизменную оперативность помощи нашим людям. Есть раненые в результате российского удара. К сожалению, также есть погибшие. Мои соболезнования", - говорится в заметке.
Зеленский отметил, что не может быть никакой тишины в ответ на такие удары, и украинские дальнобойные дроны это обеспечивают.
"Российские военные предприятия, российская логистика, российские аэропорты должны чувствовать, что российская же война имеет для них реальные последствия. Меткость наших дронов, ежедневный характер украинских ответов - это один из тех аргументов, которые точно приблизят мир", - подчеркнул Зеленский.
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дЕрьмака на...уй!
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Все що потрібно знати, про лицемірство цього хрипатого поца....
а хлопці як стояли так і будуть стояти.
2-3 батальна їх всіх заспокоять...