Не може бути жодної тиші у відповідь на російський терор, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Вночі росіяни завдали комбінованого удару - не може бути жодної тиші у відповідь. Російські військові підприємства, логістика, аеропорти мають відчувати, що війна має для них реальні наслідки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі заявив президент України Володимир Зеленський.

"Вночі росіяни завдали комбінованого удару: ракети, зокрема балістика, дрони. Били по лінії Сумщина – Харківщина – Дніпровщина.

Рятувальники одразу відреагували. Я вдячний за цю незмінну оперативність допомоги нашим людям. Є поранені внаслідок російського удару. На жаль, також є загиблі. Мої співчуття", - йдеться в дописі.

Зеленський зазначив, що не може бути жодної тиші у відповідь на такі удари, і українські далекобійні дрони це забезпечують.

"Російські військові підприємства, російська логістика, російські аеропорти мають відчувати, що російська ж війна має для них реальні наслідки. Влучність наших дронів, щоденний характер українських відповідей – це один з тих аргументів, які точно наблизять мир", - наголосив Зеленський.

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