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Новини Фото Обстріли цивільної інфраструктури
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Не може бути жодної тиші у відповідь на російський терор, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Вночі росіяни завдали комбінованого удару - не може бути жодної тиші у відповідь. Російські військові підприємства, логістика, аеропорти мають відчувати, що війна має для них реальні наслідки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі заявив президент України Володимир Зеленський.

"Вночі росіяни завдали комбінованого удару: ракети, зокрема балістика, дрони. Били по лінії Сумщина – Харківщина – Дніпровщина.

Рятувальники одразу відреагували. Я вдячний за цю незмінну оперативність допомоги нашим людям. Є поранені внаслідок російського удару. На жаль, також є загиблі. Мої співчуття", - йдеться в дописі.

Зеленський зазначив, що не може бути жодної тиші у відповідь на такі удари, і українські далекобійні дрони це забезпечують.

"Російські військові підприємства, російська логістика, російські аеропорти мають відчувати, що російська ж війна має для них реальні наслідки. Влучність наших дронів, щоденний характер українських відповідей – це один з тих аргументів, які точно наблизять мир", - наголосив Зеленський.

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Нічний обстріл 26 липня
Нічний обстріл 26 липня
Нічний обстріл 26 липня
Нічний обстріл 26 липня

Автор: 

Дніпро (3341) Запоріжжя (2344) обстріл (30030) Харків (5812) Запорізька область (3872) Дніпропетровська область (4054) Харківська область (1351) Дніпровський район (139) Запорізький район (193) Харківський район (467)


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оце правильно-війною займайся а не корупцією і кришуванням своїх менеджерів і узурпацією влади
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26.07.2025 09:57 Відповісти
Клоунадай нехай займаєтся а не війной, бо все пішло через сраку коли він та дЕрьмак пхнули всвої брудні рила у справи військові.
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26.07.2025 10:07 Відповісти
Так само як не можу бути тиші у відповідь на Zелений терор та безпредел з корупцією.
дЕрьмака на...уй!
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26.07.2025 10:06 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/news/polshchi-znayshli-sklad-zi-zbroeyu-ka-mala-1749063228.html
Все що потрібно знати, про лицемірство цього хрипатого поца....
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26.07.2025 10:16 Відповісти
от і я думаю - на жодний терор влади в Україні має бути відпoвідь.
а хлопці як стояли так і будуть стояти.
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26.07.2025 10:19 Відповісти
ну а як вже зелені всіх зовсім допечють?
2-3 батальна їх всіх заспокоять...
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26.07.2025 10:20 Відповісти
По белгороду треба за Харків бити!
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26.07.2025 10:28 Відповісти
По мАсквє та пітєру!!!
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26.07.2025 10:32 Відповісти
Там мірниє люді!
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26.07.2025 10:32 Відповісти
 
 