В Кропивницком в результате обстрелов повреждено здание и пожарно-спасательная техника ГСЧС. ФОТОрепортаж

В результате массированной атаки врага получил повреждения одно из подразделений управления ГСЧС в Кировоградской области ночью 28 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.

"Ночью 28 июля г. Кропивницкий подвергся очередной атаке с воздуха. В результате попаданий вражеских БПЛА возник пожар в здании одного из подразделений Главного управления ГСЧС в Кировоградской области. Также повреждена пожарно-спасательная техника. Во время воздушной тревоги личный состав подразделения ГСЧС находился в укрытии, погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.

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