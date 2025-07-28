В Кропивницком в результате обстрелов повреждено здание и пожарно-спасательная техника ГСЧС. ФОТОрепортаж
В результате массированной атаки врага получил повреждения одно из подразделений управления ГСЧС в Кировоградской области ночью 28 июля.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.
"Ночью 28 июля г. Кропивницкий подвергся очередной атаке с воздуха. В результате попаданий вражеских БПЛА возник пожар в здании одного из подразделений Главного управления ГСЧС в Кировоградской области. Также повреждена пожарно-спасательная техника. Во время воздушной тревоги личный состав подразделения ГСЧС находился в укрытии, погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.
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